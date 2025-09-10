search
Tânărul din Bihor care a gonit cu mașina după ambulanțele SMURD, identificat de polițiști și lăsat fără permis

Publicat:

Șoferul BMW-ului filmat în timp ce urmărea cu viteză două ambulanțe SMURD în misiune a fost identificat de polițiștii bihoreni. Este vorba despre un tânăr de 21 de ani, care a fost amendat cu 2.025 de lei și a rămas fără permis timp de 90 de zile pentru depășire neregulamentară și comportament agresiv în trafic.

Șoferul BMW-ului filmat în timp ce urmărea cu viteză două ambulanțe SMURD. FOTO: Captură video
Șoferul BMW-ului filmat în timp ce urmărea cu viteză două ambulanțe SMURD. FOTO: Captură video

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor a transmis că, în urma verificărilor făcute de poliţiştii Serviciului Rutier, conducătorul auto a fost identificat şi sancţionat.

Tânărul a primit o amendă de 2.025 de lei, echivalentul a 10 puncte-amendă, pentru depăşire neregulamentară şi comportament agresiv în trafic. În plus, i-a fost suspendat permisul pentru 90 de zile.

„Atragem atenţia conducătorilor auto care întâlnesc în trafic vehicule care circulă în regim prioritar de circulaţie, având în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoase şi acustice, să respecte semnificaţia semnalelor respective, să nu se intercaleze cu aceste vehicule ori să nu le urmeze îndeaproape, întrucât se expun unor pericole deosebite şi periclitează ducerea la îndeplinire a misiunii”, a transmis comisarul-şef de poliţie Alina Fărcuţa, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bihor.

În filmările apărute online se observă cum două autospeciale ale pompierilor, între care și o ambulanță SMURD, circulă cu viteză. Imediat în spatele lor, un BMW rulează la fel de rapid, profitând de calea liberă creată de autospecialele cu semnale luminoase.

Avertismentul ISU

Reprezentanții instituției atrag atenția asupra pericolului pe care astfel de manevre îl reprezintă atât pentru echipajele medicale, cât și pentru șoferii în cauză.     

Reamintim că șoferii care aleg să circule imediat în spatele ambulanțelor aflate în misiune nu pot anticipa traficul din fața acestora, iar în cazul unei frânări bruște, riscul producerii unei coliziuni este extrem de ridicat. Astfel de comportamente nu doar că sunt ilegale, dar pot avea consecințe tragice. Facem apel la responsabilitatea și conștiința civică a tuturor participanților la trafic”, au transmis reprezentanții instituției.  

Poliţia a anunţat că Serviciul Rutier va organiza în perioada următoare acţiuni de control pentru a verifica modul în care şoferii respectă regulile de circulaţie atunci când întâlnesc autospeciale cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune.

 

Oradea

loading Se încarcă comentariile...
