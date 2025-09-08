search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
Noutate pe șoselele și autostrăzile din Bulgaria: camere ce calculează viteza medie și amendează automat șoferii care încalcă limitele

Publicat:
Ultima actualizare:

Autoritățile bulgare au pus în funcțiune, începând de duminică, 7 septembrie, un sistem de camere care calculează viteza medie a vehiculelor pe șosele și autostrăzi, urmând să emită automat amenzi pentru șoferii care încalcă limitele legale de viteză.

Camerele detectează momentul trecerii vehiculului. FOTO: X/@SimeonStavrev
Fiecare mașină este înregistrată la începutul și la sfârșitul fiecărei secțiuni de drum, iar viteza medie este calculată automat. Dacă aceasta depășește limita admisă, datele sunt transmise Ministerului de Interne, iar șoferul primește amendă electronică, potrivit presei bulgărești, fakti.bg.

Sistemul a început cu 22 de puncte de măsurare, urmând ca numărul acestora să crească treptat până la acoperirea a aproximativ 1.200 km de autostrăzi și drumuri de prima categorie până la sfârșitul anului.

Oleg Asenov, directorul Administrației Naționale a Taxelor, a explicat că sistemul include o marjă de eroare: 3 km/h pentru viteze de până la 100 km/h și 3% pentru viteze peste 100 km/h. Scopul este reducerea conducerii periculoase, în special pe secțiunile predispuse la accidente.

Sistemul a dat deja rezultate: în primele șapte ore de funcționare au fost detectate aproape 600 de încălcări ale legislației rutiere. Comisarul Maria Boteva, șef adjunct al Poliției Rutiere, a precizat că 518 încălcări au fost comise de autoturisme, iar 64 de camioane de peste 12 tone. Printre vitezele înregistrate, s-au numărat 222 km/h, 200 km/h și 187 km/h pentru autoturisme și 162 km/h pentru un camion pe autostradă.

Sistemul funcționează în prezent pe 11 din cele 12 secțiuni preselectate, fiecare având aproximativ 10 km lungime, iar a doua secțiune va fi activată în curând. Persoanele care încalcă legea vor primi amenzile electronic, pe telefon, e-mail sau Viber, în termen de până la 10 zile de la încălcare.

Pentru depășiri extreme, amenzile pot fi consistente: un șofer prins cu 222 km/h pe o autostradă cu limită de 140 km/h poate primi o amendă de până la 1.000 leva (aproximativ 2.600 lei) și suspendarea permisului de conducere.

Lista completă a secțiunilor monitorizate este disponibilă publicului pe site-ul BG Toll, operatorul sistemului.

Camerele detectează momentul trecerii vehiculului, fac o fotografie a plăcuței de înmatriculare și calculează viteza medie pe secțiune. Dacă aceasta depășește limita legală, șoferul primește amendă, la fel ca în cazul unei amenzi obișnuite pentru viteză.

