Un pas major pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu. Anunțul ministrului Transporturilor

Ministerul Transporturilor anunță un progres semnificativ pentru proiectul Drumului de mare viteză București-Giurgiu, mult așteptat de autorități și cetățeni. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a desemnat, astăzi, câștigătorul contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al acestui drum modern.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare un progres semnificativ pentru unul dintre proiectele așteptate de sudul țării: „Facem un pas important pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu!”.

Conform anunțului, contractul a fost atribuit unei asocieri formate între firma românească ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCUTRĂ și o firmă de inginerie din Turcia. Aceștia vor fi responsabili de elaborarea documentației tehnice esențiale pentru demararea proiectului.

„Studiul va stabili traseul exact, dacă va fi autostradă sau drum expres, cum se va lega cu alte proiecte (inclusiv cu viitorul Pod Giurgiu-Ruse) și va analiza și cum poate fi finanțat – inclusiv prin parteneriat public-privat”, a precizat ministrul Ciprian Șerban. Acest demers va aduce lămuriri cruciale privind configurația finală a drumului și modul în care acesta se va integra în rețeaua de transport regională și europeană.

Finanțare și termen de execuție

„Proiectul este finanțat din bani europeni și de la bugetul de stat”, a precizat Ciprian Șerban. Ministrul a menționat că studiul de fezabilitate va fi finalizat într-un termen de 16 luni de la semnarea contractului.

Un proiect esențial pentru conectarea la Bulgaria

Drumul de mare viteză București-Giurgiu este privit ca un element cheie pentru infrastructura României. Scopul său principal este de a asigura o legătură rapidă și modernă între capitală și granița cu Bulgaria, facilitând atât traficul de marfă, cât și cel de persoane și consolidând coridorul de transport european. Împreună cu viitorul Pod Giurgiu-Ruse, acest drum va juca un rol vital în dezvoltarea economică a zonei și în conectarea țării noastre la rețeaua de transport continentală.