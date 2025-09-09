Imagini virale din Cluj: șofer filmat circulând pe trotuar și trecerea pentru pietoni, înainte de a reveni în trafic

Un episod nobişnuit a stârnit numeroase comentarii pe reţelele sociale, după ce şoferul unei maşini cu numere de Alba a fost filmat în timp ce circula cu mașina pe staţiul pietonal şi apoi așteptând, cuminte, la semafor alături de pietoni, înainte să revină pe carosabil.

Un incident neobișnuit a avut loc în centrul municipiului Cluj-Napoca și a devenit rapid viral pe internet. Un șofer cu mașină înmatriculată în județul Alba a fost surprins de trecători conducând nestingherit pe o zonă pietonală, chiar în inima orașului.

Potrivit imaginilor filmate și distribuite online, mașina a ieșit din parcarea din Piața Unirii și, în loc să intre direct pe carosabil, a ales să înainteze câțiva metri pe trotuar.

Filmarea arată clar cum conducătorul auto s-a deplasat până la trecerea de pietoni de lângă o sucursală a Băncii Transilvania, oprindu-se apoi „regulamentar” la semafor destinat pietonilor. Şoferul a stat la culoarea roșu și a pornit din nou doar după ce semaforul s-a schimbat pe verde pentru pietoni, întorcându-se ulterior pe carosabil, gestul său stârnind uimire și ironii.

Momentul, descris de mulți ca fiind „absurd”, a generat un val de reacții în mediul online,, comentariile variind de la glume amuzante despre „disciplina” șoferului, până la critici dure privind pericolul la care au fost expuși pietonii.

* „Ce aveți cu el? Uite ce frumos așteaptă la trecerea de pietoni!”

* „Doamne fereşte! Sper ca Poliţia să ia măsuri, după ce vede imaginea!”

* „Aia-i cea mai scumpă parcare din Cluj, fix în centru. O fi băut o cafea, o rămas fără bani și când o văzut cât costă parcarea a tăiat-o pe trotuar. O făcut fix ca ăia care mănâncă la restaurant și la sfârșit fug pe geamul de la budă.”

* „Drogat sau extraterestru!”

* „A aşteptat la semafor şi nimeni nu a apreciat.”

* „Macar a trecut pe verde la pietoni.”

* „Pe acolo l-a băgat GPS”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Conform legislației rutiere, accesul vehiculelor pe zone pietonale fără autorizație specială constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 580 și 1.160 de lei, la care se pot adăuga puncte de penalizare. Dacă fapta pune în pericol siguranța pietonilor, sancțiunile pot fi și mai severe, existând posibilitatea suspendării certificatului de înmatriculare.