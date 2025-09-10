Video Șoferi surprinși pe un drum din Bihor când circulau cu viteză în spatele unui echipaj SMURD aflat în misiune. Avertismentul ISU

Doi șoferi au fost surprinși pe un drum din județul Bihor circulând cu viteză chiar în spatele unui echipaj SMURD aflat în misiune, încălcând regulile de circulație. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor a sesizat Poliția Română.

Imaginile au fost făcute publice, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor a sesizat Poliția. Reprezentanții instituției atrag atenția asupra pericolului pe care astfel de manevre îl reprezintă atât pentru echipajele medicale, cât și pentru șoferii în cauză.

În filmările apărute online se observă cum două autospeciale ale pompierilor, între care și o ambulanță SMURD, circulă cu viteză. Imediat în spatele lor, un BMW rulează la fel de rapid, profitând de calea liberă creată de autospecialele cu semnale luminoase.

Cazuri repetate în județ

Potrivit ISU „Crișana” Bihor, situații similare au avut loc și în trecut. „Numai luna trecută, în acest județ au fost înregistrate cel puțin două cazuri în care ambulanțele SMURD, aflate în deplasare la urgențe medicale, au fost urmărite de către șoferi imprudenți”, au transmis reprezentanții instituției, citați de News.ro.

Ultimul incident s-a produs pe 31 august. „Un conducător auto a circulat cu viteză imediat în spatele unei ambulanțe SMURD, depășind în mod repetat marcajul continuu și punând în pericol echipajul medical, pacientul ce avea nevoie urgentă de ajutor și chiar propria siguranță”, a precizat ISU Bihor. Înregistrarea realizată de un participant la trafic și publicată pe rețelele de socializare a fost transmisă Poliției pentru analiză și aplicarea măsurilor legale.

Avertismentul ISU

Oficialii ISU atrag atenția că aceste comportamente sunt extrem de periculoase. „Reamintim că șoferii care aleg să circule imediat în spatele ambulanțelor aflate în misiune nu pot anticipa traficul din fața acestora, iar în cazul unei frânări bruște, riscul producerii unei coliziuni este extrem de ridicat. Astfel de comportamente nu doar că sunt ilegale, dar pot avea consecințe tragice. Facem apel la responsabilitatea și conștiința civică a tuturor participanților la trafic”, au transmis reprezentanții instituției.