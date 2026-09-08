Localitatea cu palate, opulență și scandaluri. Localnicii reclamă petreceri, curse cu mașini și violențe

În comuna Șoimi din Bihor, un cartier de vile spectaculoase a devenit, în ultimii ani, sursa unor tensiuni între proprietarii caselor și localnicii care reclamă zgomot, curse cu mașini și incidente violente. Problemele ies la suprafață mai ales în lunile de vară, când proprietarii revin din străinătate.

Palatele din Șoimi, între opulență și scandaluri. Foto: ebihoreanul.ro

Pe strada principală din Șoimi au fost ridicate vile cu fațade placate cu marmură, coloane, porți masive și elemente decorative opulente. Casele sunt locuite în special în perioada vacanțelor, când atmosfera din sat se schimbă, notează ebihoreanul.ro.

Localnicii spun că petrecerile se prelungesc uneori până dimineața, iar pe străzile comunei circulă autoturisme puternice, inclusiv conduse de adolescenți fără permis. Oamenii susțin că au evitat să reclame public situațiile de teamă să nu apară conflicte.

Un astfel de conflict a avut loc în noaptea de 25 spre 26 august. Marius Pavel, un pensionar și fost polițist de frontieră, a mers la terenul sintetic din localitate după ce muzica și gălăgia l-au trezit în jurul orei 2:30.

Bărbatul le-ar fi cerut celor aflați acolo să facă liniște. Potrivit relatării familiei, un tânăr l-a lovit cu pumnul în față, iar Pavel a căzut inconștient. A fost transportat la spital cu un traumatism cranio-cerebral grav și a petrecut mai multe zile la Terapie Intensivă.

Poliția a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar un tânăr de 20 de ani, Samir Muntean, a fost reținut pentru 24 de ore.

Reclamații și controale

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Bihor, în lunile de vară au existat mai multe apeluri la 112 privind zgomotul din Șoimi. Echipajele ajunse la fața locului nu au identificat însă de fiecare dată persoanele reclamate.

Polițiștii au confirmat și un caz în care un adolescent de 15 ani a fost prins la volan fără permis, fiind deschis un dosar penal. Un alt dosar a fost întocmit după un conflict în trafic între doi șoferi.

IPJ Bihor susține că a intensificat patrulările nocturne și controalele rutiere în zonă. Cea mai recentă acțiune de amploare a avut loc pe 27 august, la o zi după agresiunea de la terenul de fotbal.

Case construite fără autorizație

O altă problemă identificată în cartier este cea a construcțiilor. Multe dintre vile au fost ridicate fără autorizații de construire și figurează în prezent în Registrul Agricol.

Primarul comunei Șoimi, Ioan Vaida, recunoaște existența unor astfel de situații și spune că administrația încearcă să reglementeze proprietățile prin cadastrarea zonei.

Edilul afirmă și că problemele provocate de petrecerile din timpul verii sunt greu de gestionat, întrucât proprietarii revin în principal în lunile iulie și august.

După incidentele din această vară, cartierul a început din nou să se golească. Pentru localnicii din Șoimi, liniștea revine odată cu plecarea proprietarilor, cel puțin până vara viitoare.