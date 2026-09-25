Cum a ajuns o promoție la înghețată să stârnească o controversă bizară din cauza unei siluete din carton

Un magazin italian a stârnit o controversă politică după ce a lansat o promoție pentru copii. Unitatea a vrut să ofere înghețată gratuită copiilor, dar totul s-a încheiat cu un imens scandal.

O promoție concepută pentru a-i bucura pe copii s-a transformat într-o controversă cu tentă politică într-un orășel din provincia Bergamo, Italia. Potrivit Il Messaggero, proprietarul unei gelaterii din Calusco d’Adda a decis să ofere gratuit înghețată tuturor copiilor care au mai puțin de un metru înălțime. Pentru a verifica rapid cine se încadrează în limita stabilită, în fața magazinului a fost amplasată o siluetă din carton, scrie Mediafax.

Ideea era cât se poate de simplă: copiii trebuiau să se așeze lângă personajul din carton, al cărui braț era poziționat orizontal, exact la 100 de centimetri de sol. Dacă micuțul era mai scund decât reperul, primea înghețata gratuit.

Foto: Captură video

Totuși, forma brațului întins a atras atenția unor persoane, care au comparat imaginea cu așa-numitul „salut roman”, asociat cu fascismul italian. Discuția a ajuns pe rețelele de socializare, iar proprietarul gelateriei a fost nevoit să explice public scopul promoției.

Proprietarul gelateriei: „Înghețata este apolitică”

Proprietarul a respins interpretarea politică și a explicat că silueta a fost concepută exclusiv ca instrument de măsurare pentru promoție. Potrivit acestuia, gestul personajului din carton nu are nicio legătură cu politica.

„Înghețata este apolitică”, a transmis proprietarul pe rețelele de socializare, subliniind că scopul campaniei este de a-i face fericiți atât pe copii, cât și pe adulți.

Cazul a stârnit însă numeroase reacții online, tocmai pentru că un element banal al unei campanii comerciale a fost interpretat prin prisma unui simbol politic. De asemenea, dezbaterea i-a împărțit pe locuitorii orașului cu o populație de doar 8.000 de oameni.