Video Primele măsuri după agresiuni și urmăriri ca-n filme pe străzile din București. Un conflict între două familii a stat la baza întregului scandal

Un tânăr de 22 de ani este cercetat pentru tentativă de omor calificat și distrugere, iar un bărbat de 32 de ani - pentru distrugere și loviri sau alte violențe, în urma unui conflict izbucnit pe fondul unor tensiuni între două familii.

„La data de 11.04.2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de un inculpat (un bărbat în vârstă de 22 de ani), cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor calificat și distrugere, și față de un inculpat (un bărbat în vârstă de 32 de ani), cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere și lovire sau alte violențe”, transmite Ministerul Public într-un comunicat.

Potrivit autorităților, în seara de 10 aprilie, polițiștii Secției 19 au intervenit într-un târg din Sectorul 5, după un apel la 112 care anunța un conflict între două familii.

Doi bărbați se aflau într-un târg, alături de familiile lor, inclusiv copii, când au fost identificați și urmăriți în trafic de cei doi inculpați, fiecare aflat într-o mașină diferită.

Primul incident a avut loc în târg, unde bărbatul de 32 de ani a blocat mașina uneia dintre victime, a coborât și a spart geamul portierei cu un obiect ascuțit.

În urma atacului, victima a suferit o rană superficială la față, care a necesitat 5–6 zile de îngrijiri medicale, potrivit Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”.

Al doilea incident a avut loc tot în trafic, când tânărul de 22 de ani a urmărit intenționat o mașină în care se aflau un bărbat, partenera sa și trei copii, pe mai multe bulevarde aglomerate.

Într-o intersecție din Sectorul 5, acesta a intrat pe contrasens, a trecut pe roșu și a lovit intenționat mașina victimei, impactul fiind atât de puternic încât autoturismul s-a întors în sens invers. După coliziune, agresorul a coborât și s-a îndreptat spre victimă, care a reușit să fugă.

După impact, autoturismul victimei a suferit pagube semnificative pe partea stângă, iar aceasta s-a ales cu leziuni traumatice compatibile cu circumstanțele unui accident rutier violent.

Anchetatorii spun că, prin gestul său, tânărul a acceptat riscul de a-i ucide pe toți cei din mașină, însă acest lucru nu s-a întâmplat din motive independente de voința sa.

Cei doi bărbați au fost identificați și reținuți de polițiștii Secției 19 pentru 24 de ore, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care a cerut arestarea preventivă.

Pe 11 aprilie, instanța a decis arestarea pentru 30 de zile a tânărului de 22 de ani, acuzat de tentativă de omor și distrugere, în timp ce bărbatul de 32 de ani a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.