 Drona care a intrat ieri în nordul România și s-a prăbușit în R. Moldova avea bile metalice în încărcătură. Ce au descoperit experții | adevarul.ro
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Drona care a intrat ieri în nordul România și s-a prăbușit în R. Moldova avea bile metalice în încărcătură. Ce au descoperit experții

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Experții Poliției din Republica Moldova au identificat noi indicii cu privire la drona care a pătruns marți după-amiază în spațiul aerian al României, în apropiere de Iași, a ajuns până în zona Roman și ulterior a revenit în Republica Moldova, unde s-a prăbușit.

În urma prăbușirii au izbucnit patru focare de incendiu.
În urma prăbușirii au izbucnit patru focare de incendiu. Foto: Moldpres

Potrivit autorităților de la Chișinău, aparatul avea un sistem de propulsie turbo-reactiv, iar în craterul format în urma exploziei au fost descoperite bile metalice, descrise drept „elemente de nimicire”. Fragmentele recuperate prezintă caracteristici similare unei drone de tip „Gheran”, utilizată de Rusia în războiul din Ucraina.

Noile informații au fost făcute publice miercuri, 9 septembrie, după ce specialiștii au examinat zona în care drona s-a prăbușit, în extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani.

Drona a explodat la impact

Experții secției tehnico-explozive din cadrul Poliției Republicii Moldova au recuperat fragmente ale aparatului, despre care autoritățile spun că avea un sistem de propulsie turbo-reactiv.

„Fragmentele dronei prezintă caracteristici similare unui aparat de tip Gheran”, a transmis Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova, potrivit agenției MOLDPRES.

Drona a explodat în momentul impactului cu solul, iar în zona prăbușirii s-a format un crater de dimensiuni considerabile. În interiorul acestuia au fost descoperite „elemente de nimicire sub forma unor bile metalice”.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tipului și masei încărcăturii explozive transportate de aparat.

În urma prăbușirii au izbucnit patru focare de incendiu într-un lan de floarea-soarelui. Autoritățile moldovenești au precizat că nu au fost înregistrate victime. Zona a fost securizată pentru desfășurarea cercetărilor.

Drona a intrat în România la aproximativ 30 de kilometri de Iași

Aparatul este cel care a declanșat marți după-amiază alerte RO-Alert în mai multe județe din Moldova.

Ministerul Apărării Naționale din România a anunțat că ținta aeriană a fost detectată inițial la ora 16:33, la vest de Chișinău, în timp ce se deplasa spre vest. Patru minute mai târziu, la ora 16:37, drona a pătruns în spațiul aerian românesc, la aproximativ 30 de kilometri sud-est de Iași.

La ora 16:39, două aeronave F-18 spaniole, aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației.

Drona și-a continuat deplasarea în interiorul României. La ora 16:48, aceasta era localizată la aproximativ 18 kilometri nord de Roman, iar alertele RO-Alert au fost extinse succesiv în județele Neamț, Suceava și Botoșani.

Contactul radar a fost pierdut la ora 17:02, în zona de limită dintre județele Iași și Botoșani. Șase minute mai târziu, la ora 17:08, aceeași țintă a fost detectată din nou în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Ulterior, autoritățile române au fost informate că drona s-a prăbușit în zona localității Mihăilenii Vechi, la aproximativ 25 de kilometri est de frontiera României, în dreptul județului Botoșani.

Chișinăul: Drona a revenit în Republica Moldova dinspre România

Ministerul Apărării din Republica Moldova a prezentat o cronologie similară. Potrivit instituției, aparatul a ieșit din spațiul aerian moldovenesc în apropiere de Zagarancea, raionul Ungheni, îndreptându-se spre Golăiești, județul Iași.

Ulterior, aceeași dronă a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Iași. Ultimul contact radar a fost înregistrat la ora 17:14, în zona Sturzovca.

În primele informații transmise marți seară, Ministerul Apărării de la Chișinău preciza că, potrivit datelor preliminare, aparatul era de tip Shahed.

După recuperarea fragmentelor, Poliția Republicii Moldova a adoptat însă o formulare mai prudentă, vorbind despre o dronă cu propulsie turbo-reactivă, ale cărei fragmente prezintă „caracteristici similare” unui aparat de tip „Gheran”.

Dronele Shahed de origine iraniană au fost ulterior modificate și produse în variante dezvoltate de Rusia, fiind utilizate în mod repetat în atacurile asupra Ucrainei.

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