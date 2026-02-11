Ghid pentru curieri: Cum și până când trebuie plătită „taxa Temu” de 25 lei și la cât se ridică amenzile

Companiile de curierat sunt obligate ca până la 25 februarie să declare la ANAF coletele extracomunitare livrate în luna ianuarie cu valoare de sub 150 de euro și pentru care s-a perceput taxa de 25 de lei, supranumită și „taxa Temu”, precum și să vireze aceste taxe la bugetul de stat.

Un ordin al președintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial reglementează în detaliu modalitatea de declarare a coletelor livrate, nerespectarea obligațiilor poate atrage pentru companiile de curierat amenzi contravenționale de până la 10.000 lei, amenzi egale cu valoarea taxelor nedeclarate sau răspundere penală (închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă) în cazul colectării și nevirării taxei în termen.

La 1 ianuarie 2026 a intrat în vigoare Legea 239/2025 care impune taxe logistice de 25 lei/colet aplicabilă expedierilor cu valoare comercială sub 150 euro, provenite din afara Uniunii Europene. Măsura are un impact direct asupra companiilor de curierat și a furnizorilor de servicii poștale, care devin actori-cheie în colectarea și administrarea acestei taxe.

În data de 3 februarie 2026, Ministerul Finanțelor a dezmințit informații apărute în spațiul public conform cărora taxa ar fi dus la relocarea zborurilor cargo către alte aeroporturi din UE. De altfel, în ultimele luni ale anului trecut, s-a înregistrat o creștere a numărului de colete extracomunitare intrate în România, raportat la luna august 2025, când a fost anunțată noua prevedere. În plus, în luna ianuarie 2026 s-a înregistrat un număr de 15 ori mai ridicat de colete raportat la ianuarie 2025, și similar cu cel din august 2025.

Ulterior, ordinul președintelui ANAF a reglementat în detaliu modalitatea de declarare a coletelor livrate. Așa cum arată legea, taxa vizează coletele livrate în România, cu loc de începere al livrării în afara UE, coletele aferente vânzărilor la distanță de bunuri importate din țări terțe și cele cu valoare declarată sub 150 euro, indiferent de locul punerii în liberă circulație în UE. Sunt excluse coletele care nu ajung la destinatarul final din România. În cazul retururilor efectuate de consumatori, taxa nu se rambursează. Obligația de plată revine, după caz: furnizorului bunurilor, expeditorului și platformei digitale care facilitează vânzarea.

Curierii colectează, declară și virează taxa către ANAF

Cu toate acestea, avocații atrag atenția că obligația de colectare, declarare și virare a taxei revine furnizorilor de servicii poștale, respectiv companiilor de curierat care predau coletul destinatarului.

Pe scurt, noua reglementare impune companiilor de curierat:

• colectarea taxei de la expeditor, platforma digitală sau intermediarul logistic;

• declararea către ANAF, până la data de 25 a lunii următoare, a:

◦ numărului total de colete extracomunitare livrate;

◦ coletelor extracomunitare însoțite de informații din declarația de origine (H7);

◦ coletelor însoțite de informații din declarația de origine pentru care s-a perceput taxa;

• virarea taxei colectate la bugetul de stat în același termen;

• identificarea coletelor taxabile prin sisteme proprii de trasabilitate;

• păstrarea evidențelor timp de 5 ani.

Nerespectarea obligațiilor poate atrage pentru companiile de curierat amenzi contravenționale de până la 10.000 lei, amenzi egale cu valoarea taxelor nedeclarate sau răspundere penală (închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă) în cazul colectării și nevirării taxei în termen.

„Având în vedere că primul termen de declarare și de plată al taxei este în februarie 2026 (pentru ianuarie 2026), rămâne de văzut care va fi impactul economic al acestei noi prevederi”, punctează avocații Hațegan Attorneys, recomandând companiilor de curierat să adapteze sistemele IT pentru identificarea automată a coletelor taxabile, să implementeze proceduri interne clare de colectare și raportare, să revizuiască relațiile contractuale cu expeditorii și platformele online și, nu în ultimul rând, să completeze și să depună în mod corespunzător formularul de declarare.