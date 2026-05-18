Video Avocata din Iași, Alexandra Cioată, 7 ani de închisoare după o cursă nebună în trafic: acuzații că a lovit intenționat un motociclist. Motivarea instanței

Avocata Alexandra Cioată a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Instanța a stabilit că, în urma unei curse ilegale în trafic, aceasta a lovit intenționat cu mașina un motociclist, pe fondul unui conflict rutier, potrivit motivării instanței.

Potrivit motivării Curții de Apel Iași, incidentul a avut loc pe 30 mai 2024, când avocata s-a angajat într-o întrecere pe drumurile publice cu un motociclist. În urma acesteia, după ce a fost depășită, femeia a urmărit motocicleta și a virat brusc, intrând în coliziune cu aceasta.

Judecătorii au reținut că, deși inculpata nu a urmărit în mod direct producerea decesului victimei, aceasta a acceptat posibilitatea unui astfel de rezultat, acțiunile sale fiind încadrate la intenție indirectă. Instanța a subliniat că modul de conducere, viteza și manevrele efectuate indică o conduită agresivă și o asumare a riscurilor extreme în trafic.

„Instanța apreciază că acțiunea inculpatei de a conduce în mod imprudent și agresiv un autoturism puternic cu o viteză mare, într-o zonă urbană, pe o arteră principală, cu trafic mediu și fără a lua nicio măsură anterioară sau concomitentă de evitare a rezultatului grav arată că inculpata a acceptat posibilitatea producerii unui accident cu consecințe grave asupra persoanei vătămate. În aceste condiții, atitudinea mentală pasivă față de riscul creat, asumat anterior, și lipsa oricărei reacții pentru a preveni accidentul, sugerează indiferență față de consecințele faptelor sale, ceea ce se încadrează în noțiunea de intenție indirectă”, se arată în motivarea instanței de fond, potrivit Libertatea.

În apărare, Alexandra Cioată a susținut că a fost provocată de motociclist și că au existat factori externi care i-au influențat comportamentul, inclusiv o posibilă stare de sănătate precară sau chiar consum de substanțe. Aceste susțineri nu au fost însă confirmate de probele administrate. Expertiza medico-legală psihiatrică a concluzionat că aceasta avea discernământ la momentul faptei.

„Înculpata a adoptat în mod conștient și spontan un comportament agresiv în trafic și a urmărit persoana vătămată de la plecarea de la semaforul din dreptul magazinului LIDL, iar prin deplasarea cu o viteza ridicată și apropierea de motocicleta din fața sa, a acceptat posibilitatea producerii rezultatului prevăzut de art. 188 alin. 1 Cod penal, respectiv producerea decesului victimei, deși nu a urmărit în mod expres acest lucru”, mai arată instanța.

De asemenea, instanța a respins și invocarea unor afecțiuni psihice ca circumstanțe atenuante, reținând că episoadele de depresie nu au influențat comportamentul din seara incidentului.

„Nici situația personală a inculpatei – faptul că întâmpină dificultăți financiare și se ocupă singură de creșterea și educarea copilului minor – nu reprezintă, în opinia instanței, elemente care să atenueze gradul de pericol social pe care aceasta îl prezintă față de valorile sociale ocrotite de legea penală, deoarece, din contra, vârsta inculpatei, experiența de viață, desfășurarea unei profesii juridice trebuiau să o determine la adoptarea unui comportament responsabil în familie și societate”, susține instanța„

Potrivut publicației ciatate, judecătorii au considerat că acțiunile ulterioare ale inculpatei, inclusiv încercarea de a repara vehiculul implicat în accident în altă localitate, indică o tentativă de a ascunde urmele faptei.

„Contrar susținerilor și justificărilor inculpatei privind comportamentul adoptat după săvârșirea infracțiunii, respectiv intervenirea unei stări de șoc și încercarea de a îl proteja pe copilul său minor de urmările expunerii la consecințele evenimentului rutier, instanța reține că acestea nu pot explica demersurile ulterioare ale acesteia de a se deplasa cu autoturismul folosit la săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor în altă localitate pentru a fi reparat, astfel încât să fie înlăturate urmele coliziunii și îngreunată activitatea organelor de urmărire penală de identificare și strângere a probelor necesare pentru lămurirea situației de fapt și aflarea adevărului. Prin urmare, instanța va reține și valorifica în defavoarea inculpatei comportamentul adoptat după săvârșirea infracțiunii, respectiv părăsirea locului săvârșirii infracțiunii, urmată de deplasarea cu vehiculul implicat în localitatea Negrești, unde intenționa să îl repare fără autorizație, cu scopul de a înlătura urmele impactului cu motocicleta persoanei vătămate”, mai arată instanța.

În motivare se mai arată că femeia a avut anterior un comportament de conducere agresiv, implicându-se în curse ilegale de mașini, aspecte care au fost luate în considerare la individualizarea pedepsei.

„Sub aspectul circumstanțelor reale în care a fost săvârșită infracțiunea de tentativă la omor, instanța reține că inculpata a adoptat o atitudine agresivă în trafic, punând în pericol atât viața persoanei vătămate și integritatea celorlalți participanți la trafic, inclusiv a pietonilor (prin riscul proiectării cu viteză a motocicletei spre trotuar sau refugiul stației de tramvai) cât și cea copilului minor și a animalului de companie aflați în interiorul vehiculului pe care îl conducea”, mai precizează instanța, potrivit sursei citate.

Instanța a stabilit pedeapsa de 7 ani de închisoare în regim de detenție, apreciind că este necesară pentru gravitatea faptei și pentru prevenirea unor fapte similare.

Hotărârea nu este definitivă. Dosarul se află în prezent în faza de apel la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu termen stabilit pentru 26 mai 2026.