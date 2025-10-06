Noi demiteri la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, după izbucnirea focarului de Serratia, anunță șeful CJ. Postul de manager va fi scos la concurs

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat luni noi măsuri la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria”, după izbucnirea focarului de infecţii nosocomiale cu bacteria Serratia marcescens, care a dus la moartea a şapte copii, notează Agerpres.

„Înţeleg că au fost schimbaţi şefa ATI, SPIIAM, asistenta şefă care au avut nereguli în management”, a declarat Costel Alexe în cadrul unei conferinţe de presă.

Acesta a precizat că postul de manager al unităţii medicale va fi scos la concurs public imediat după finalizarea anchetei privind infecţiile.

„Cu siguranţă, CJ Iaşi va scoate la concurs postul de manager. În prezent, în România sunt medici excepţionali care fac şi management medical, dar societatea noastră are şi nenumărate cazuri în care oameni din exterior — economişti sau jurişti — conduc foarte bine unităţi medicale, având performanţe în această privinţă”, a spus preşedintele CJ Iaşi.

Costel Alexe a subliniat că toţi cei care au încălcat procedurile medicale trebuie să răspundă, inclusiv penal, pentru pierderile de vieţi omeneşti.

„Toţi cei care se fac responsabili de pierderea de vieţi omeneşti sau de lucruri care nu au funcţionat conform protocoalelor medicale aflate în vigoare vor plăti. Mă bucur şi apreciez foarte mult că Ministerul Sănătăţii a trimis deja adrese către Poliţie şi către Parchet pentru a verifica cum s-au desfăşurat lucrurile la Spitalul de Copii «Sfânta Maria». Practic, ei ar fi trebuit să trimită un raport, dar raportul nefiind finalizat, nu l-am primit încă”, a declarat Costel Alexe.