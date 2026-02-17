Cazul bebelușului mort după o săptămână de internare la Vaslui. Părinții acuză medicii de diagnostic greșit și întârzierea transferului

O fetiță de doar două luni a murit după ce a fost internată aproape o săptămână la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, fără a primi un diagnostic clar. Copilul a fost transferat abia în stare gravă la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, însă a murit la mai puțin de 24 de ore de la internare.

Conform părinților, totul a început cu o răgușeală, simptom care nu părea îngrijorător. Pentru siguranță, mama a dus copilul la spitalul din Vaslui, unde, pe parcursul internării, medici diferiți au pus diagnostice succesive de laringită, bronșiolită și, ulterior, pneumonie.

„L-am adus la Vaslui, niciun medic competent, să poată să dea un verdict, să poată da un diagnostic. La toţi copiii la fel, le dădea acelaşi medicament. I-au făcut tratamente, nu ştim ce tratamente a făcut. Nu au vrut să ne spună”, au declarat părinții fetiței, potrivit Observator News.

Starea micuței s-a deteriorat de la o zi la alta. Tatăl a solicitat transferul la un spital de pediatrie din Iași, însă cererea ar fi fost refuzată inițial de medicii din Vaslui, pe motiv că fetița nu se afla într-o stare gravă.

„Dar copilul mi l-a pus în a şasea zi, a făcut febră, pe oxigen. Şi am spus: „Dar de ce nu-i daţi masca de oxigen jos?". „Că moare". Şi atunci nu e de stare gravă să-l ducem la Iaşi? Ea abia respira şi cu oxigen pentru că saturaţia îi scădea”, a relatat tatăl.

Abia după aproape o săptămână de internare, copilul a fost transferat la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde medicii au constatat că situația era deja critică.

Diagnosticul final: bronhopneumonie bilaterală severă

„Starea generală la prezentare în spitalul nostru era mediocră, cu semne de insuficienţă respiratorie acută. A fost reevaluat biologic şi imagistic, radiografia toracică obiectivând prezenţa unei pneumonii ce a afectat două treimi din plămânul drept”, a declarat Otilia Frăsinariu, purtătorul de cuvânt al al Spitalului de Copii Sf. Maria Iași.

În ciuda administrării tratamentului antibiotic și de susținere, evoluția a fost nefavorabilă. Copilul a fost transferat în secția ATI, unde a fost intubat și ventilat mecanic. În dimineața următoare, au apărut stopuri respiratorii repetate, ce au dus în final la deces.

Autopsia a confirmat cauza morții: insuficiență respiratorie acută provocată de o bronhopneumonie bilaterală în focare confluente. Medicii legiști au mai descoperit o formațiune tumorală benignă la nivelul palatului moale stâng, însă aceasta nu a avut legătură cu decesul.

Potrivit medicilor ieșeni, pneumonia severă era prezentă încă din momentul transferului și nu fusese diagnosticată la timp la Vaslui, unde copilul fusese tratat zile întregi pentru alte afecțiuni respiratorii.

Părinții iau în calcul demersuri legale, în timp ce autoritățile au declanșat o anchetă la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui.