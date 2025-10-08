Fosta directoare a Spitalului de copii Sf Maria din Iași, repusă în funcție. Rogobete: „Este noaptea minții”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat în cadrul unui interviu pentru „Adevărul” că directoarea demisă în urmă cu două săptămâni din conducerea Spitalului de copii SF Maria din Iași a fost repusă în funcție.

„În a continua această iresponsabilitate, acest haos administrativ. Un haos mai mare administrativ nu am văzut în această țară. (...) Nimeni din acel spital nu a putut să îmi explice cum au acționat în momentul în care a apărut primul caz. Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management. Am cerut atunci imperativ demiterea managerului și oamenilor implicați în această situație. (...) Am solicitat public demiterea managementului, a șefului de serviciu care se ocupă de prevenirea și controlul infecțiilor, demiterea șefului ATI. Observ astăzi că, după două săptămâni, conducerea CJ Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost în stare timp de 2 săptămâni să aplice un protocol”, a spus Alexandru Rogobete într-un interviu pentru „Adevărul”.

Întrebat de moderator cum se explică acest lucru, Alexandru Rogobete a răspuns: „iresponsabilitate administrativă. Nu am alte cuvinte. Sunt fără cuvinte”.

Ministrul a fost întrebat și cu privire la o posibilă răzbunare pe contradicțiile dintre PNL și PSD din ultima perioadă.

„Nu vreau să speculez. Nu cred că este corect să amesteci politica când vorbim de viața unor oameni. Spitalul trebuie să funcționeze conform unor reglementări, care există. Faptul că nu le-au aplicat este responsabilitatea lor. Mai ales într-o astfel de situație responsabilitatea se asumă, nu se pasează”, a mai explicat Rogobete.

Ministrul a completat: „Nu cred că era numită politic, era numită de un decident politic. (...) Este noaptea minții, ca după tot ce s-a întâmplat acolo, toate măsurile luate, după, până la urmă solicitarea fermă a ministrului Sănătății, care răspunde de domeniul sănătății, tu, după o săptămână, să vii și să pui în funcție același om sub conducerea căruia a avut loc acest dezastru”.

Noul manager interimar a demisionat

Radu Constantin Luca fusese desemnat manager interimar după demiterea Cătălinei Ionescu, care a condus spitalul în ultimele trei luni și a fost înlăturată în urma scandalului provocat de moartea a șapte copii infectați cu bacteria Serratia marcescens în secția ATI. Potrivit unor surse citate de Ziarul de Iași, acesta a demisionat la doar o săptămână de la numire.

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” se află în subordinea Consiliului Județean Iași. Fosta manageră interimară, Cătălina Ionescu, a fost numită săptămâna trecută director medical, însă ministrul Rogobete a solicitat și demiterea ei din această funcție.

Șapte copii cu vârsta sub un an, internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens și au murit în ultimele săptămâni. Aceștia sufereau și de alte afecțiuni grave, iar cauzele exacte ale deceselor urmează să fie stabilite de medicii legiști.

