Ce a decis prima instanță în cazul medicilor trimiși în judecată pentru moartea unui copil de doi ani. Dosarul ținut la sertar șapte ani se prescrie în 2026

Judecătoria Oradea a pronunțat luni, 22 decembrie, primul verdict în cazul morții, în 2018, a unui copil de 2 ani și 6 luni, într-un dosar ținut în sertarele procurorilor timp de șapte ani și trimis în fața judecătorilor abia anul trecut, cu doi medici pediatri inculpați pentru malpraxis: Mircea Silviu Matei și Mihaela Raluca Guleș, potrivit eBihoreanul.

Instanţa l-a găsit vinovat doar pe medicul Silviu Mate, pe care l-a condamnat, dar cu suspendare, în timp ce doctorița Guleș a fost achitată.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare, dosarul urmând să ajungă, în această situație, pe rolul Curţii de Apel Oradea.

Dosarul a fost tergiversat ani la rând și nu se știe dacă cineva va mai plăti până la urmă în fața legii, dat fiind că răspunderea penală pentru faptele comise se va prescrie în primăvara viitoare.

Tragedia a avut loc în 2018 și a fost relatată pe larg de Bihoreanul. Copilul răcise şi a fost dus de mama sa în dimineaţa zilei de 26 martie la pediatrul Mircea Matei, la clinica privată Bioinvest. Tudor a fost diagnosticat cu laringobronșită, cu recomandarea de a reveni peste două zile sau de a merge la spital dacă starea se agravează.

În seara aceleiași zile, copilul a ajuns la Urgențele Spitalului „Gavril Curteanu”.

Medicul de gardă, Mihaela Guleș, l-a diagnosticat cu pneumonie și a cerut analize, după care a plecat acasă. Abia la 21:30, Tudor a fost transferat la ATI, când infecția se răspândise deja. A doua zi, la ora 12:40, micuțul era scos de părinți din spital, fără viață.

Potrivit expertizelor medico-legale copilul a murit din cauza erorilor medicale care au avut „o legătură directă de cauzalitate” cu agravarea stării sale de sănătate și, ulterior, cu decesul său.

Ancheta, în timpul căreia cei doi medici au fost puşi sub urmărire penală pentru malpraxis, s-a prelungit vreme de șapte ani.

Trimiși în judecată abia anul acesta

Pe 6 iunie 2025, cei doi medici au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă, alături de Spitalul Municipal, clinica privată și compania de asigurări care le acoperă polițele de malpraxis, chemate în proces ca părți responsabile civilmente.

La instanță - Judecătoria Orade - dezbaterile s-au încheiat, luni, 22 decembrie, cu un prim verdict. Mircea Silviu Matei a primit o pedeapsă de 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 2 ani.

Judecătorul a dispus ca medicul să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie în cadrul Mănăstirii Sfintei Cruci Oradea, fie la Primăria Municipiului Oradea.

Aceeași instanță a dispus achitarea inculpatei Mihaela Raluca Guleș, acuzată de aceeași infracțiune de ucidere din culpă, reținând că fapta nu întrunește condițiile răspunderii penale. Judecătoria a mai constatat că ABC Asigurări Reasigurări SA nu are calitate procesuală în cauză.

Pe latura civilă, Judecătoria Oradea l-a obligat pe Matei, în solidar cu asigurătorul său, Uniqa Asigurări SA, la plata unor daune morale în valoare totală de 70.000 euro. De asemenea, acesta va trebui să achite 2.500 lei cheltuieli judiciare către stat, precum și onorariile avocațiale ale părților civile, care depășesc 20.000 lei.

În cazul doctoriței achitate, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Amintim că polițiștii din Covasna investighează, de câteva zile, decesul unui bebeluș de doar 5 săptămâni, care a murit acasă în urma unei pneumonii. În timp ce părinții susțin că medicul de familie ar fi tratat greșit copilul, doctorița spune că tatăl i-ar fi cerut bani pentru a renunța la o plângere de malpraxis.