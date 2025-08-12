Video Incendiu de vegetație la limita județelor Ilfov și Giurgiu, pe o suprafaţă de 40 de hectare

Pompierii intervin marți, 12 august, pentru stingerea unui incendiu ce se manifestă în zona localităților Vărăști, Berceni, Frumușani, la limita județelor Ilfov și Giurgiu.

Pentru gestionarea situației, au fost alertate 17 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 3 autospeciale din cadrul ISU Giurgiu și Călărași.

→ Imaginea 1/3: Incendiu de vegetație în apropierea localității Berceni /FOTO: ISU București-Ilfov

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu ce s-a produs la vegetație uscată, în proximitatea localității Berceni, spre localitatea Frumușani, la limita județelor Ilfov și Giurgiu.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la vegetație uscată, pe o suprafață de aproximativ 40 ha.

Rafalele de vânt favorizează extinderea incendiului și schimbarea direcției de propagare a flacărilor.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 17 autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care 2 autospeciale din cadrul ISU Giurgiu și o autospecială de stingere din cadrul ISU Călărași.

Misiunea este în dinamică, revenim cu date”, transmite ISU Bucureşti-Ilfov.