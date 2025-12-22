search
Luni, 22 Decembrie 2025
Accident cumplit în Olt, cinci tineri implicați. Un băiat a decedat, o fată este în comă

Publicat:

Un accident grav s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, 21/22 decembrie 2025, pe un drum din județul Olt. Un tânăr de 18 ani a decedat, o tânără de aceeași vârstă este în comă. O mașină în care se aflau cinci persoane a intrat într-un gard.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de ambulanță și pompieri FOTo: Arhiva/ISU Olt
La fața locului au intervenit mai multe echipaje de ambulanță și pompieri FOTo: Arhiva/ISU Olt

Accidentul s-a petrecut în orașul Corabia, din județull Olt. Un apel la 112, venit puțin înainte de ora 3.00, a anunțat că o mașină a intrat în gardul unui imobil. Mașina era condusă de o șoferiță în vârstă de 18 ani, care chiar ea a apelat 112. Conform primelor informații, șoferița ar fi motivat că a pierdut controlul asupra direcției de deplasare încercând să evite un animal afllat pe carosabil, intrând cu autoturismul într-un gard.

Salvatorii au găsit o victimă încarcerată - un tânăr de 18 ani, decedat. O altă victimă, o fată în vârstă tot de 18 ani, în comă profundă, iar o altă fată a acuzat probleme cu vederea în urma accidentului. Două dintre victime au fost transferate de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță Olt la Spitalul Județean Clinic  de Urgență Craiova, iar două la spitalul din Caracal.

Știre în curs de actualizare.

Slatina

