Un incendiu de proporţii a făcut una cu pământul un complex turistic din judeţul Hunedoara.

Un incendiu puternic a mistuit miercuri seara complexul turistic „Popasul Haiducilor” din municipiul Petroșani.

Forțe impresionante ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara au participat la stingerea incendiului .Flăcările au pornit dintr-o magazie, pe o suprafață de aproximativ 150 mp, cu risc de extindere la clădirea principală de cazare.

”Pentru a preveni un dezastru, ISU Hunedoara a suplimentat intervenția cu echipaje din Deva și Hunedoara. În total, pompierii din Petroșani, Lupeni, Baru, Deva și Hunedoara au acționat cu 6 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și echipaje SMURD.Intervenția a fost dificilă din cauza cantității mari de material lemnos din construcție. În sprijin a venit și un echipaj de la ISU Gorj. Cinci persoane s-au autoevacuat la timp, iar din fericire nu au fost înregistrate victime”, potrivit ISU.

Focul a distrus etajul și mansarda clădirii, pe o suprafață de aproximativ 300 mp, inclusiv acoperișul. Parterul și unele anexe au fost salvate de pompieri.Incendiul a fost lichidat după ore bune de luptă cu flăcările, iar echipele se află încă la fața locului pentru a preveni reaprinderea. Cauza izbucnirii urmează să fie stabilită.