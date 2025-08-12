Un român a murit într-un incendiu masiv de vegetație în Spania: ferma de cai la care lucra, mistuită de flăcări

Un român de 55 de ani a murit după ce a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului, în urma unui incendiu devastator care a mistuit ferma de cai la care lucra, în Spania.

Un incendiu de vegetație de proporții a izbucnit în orașul Tres Cantos, situat în apropierea Madridului, provocând moartea unui român de 55 de ani şi rănirea unei alte persoane. Bărbatul lucra la un centru ecvestru din zona Soto de Viñuelas, unde flăcările au distrus complet ferma și au ucis mai mulți cai.

Românul a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului și a fost transportat cu elicopterul la spitalul La Paz din Madrid, unde a decedat ulterior.

Incendiu alimentat de o furtună uscată

Autoritățile spaniole au precizat că focul s-a extins cu o viteză alarmantă din cauza unei furtuni uscate, avansând aproximativ șase kilometri în doar 40 de minute. Flăcările au afectat grav zona rezidențială Soto de Viñuelas și, în ciuda mobilizării masive a forţelor de intervenţie, flăcările au mistuit rapid circa 1.000 de hectare de teren, printre care şi ferma de cai unde lucra românul, potrivit diasporaunită.

Pompierii au reușit să izoleze parțial incendiul pe timpul nopții, profitând de condițiile meteorologice mai calme, însă acesta rămâne activ.

Tragedia a stârnit un val de reacții emoționante din partea comunităţii spaniole, inclusiv premierul Spaniei, Pedro Sánchez, transmitând un mesaj de condoleanţe pentru familia românului mort în incendiu.

„Toată dragostea mea familiei bărbatului care a murit în Tres Cantos din cauza incendiului”, a scris acesta pe Facebook, într-o postare în care le mulţumeşte pompierilor şi serviciilor de intervenţie care continuă să lupte cu flăcările.

Incendii masive în Peninsula Iberică și Balcani

Incendiul din Tres Cantos se înscrie într-o serie de focare majore care afectează Peninsula Iberică și țările din Balcani. În Spania, flăcările au devastat parțial situl Las Médulas, unde se află foste mine de aur romane incluse în patrimoniul mondial UNESCO din 1997, după ce 13 incendii au izbucnit în doar trei zile în regiunile Castilia și León.

Patru persoane au fost rănite ușor în acest sit istoric, iar copacii seculari au fost transformați în cenușă.

Un alt incendiu, reizbucnit în sudul Spaniei

În sud, lângă orașul turistic Tarifa, un incendiu stins anterior a reizbucnit, forțând evacuarea a 2.000 de persoane, inclusiv turiști aflați în hoteluri sau pe plajă. În întreaga Spanie, zeci de focare active au determinat evacuarea a mii de oameni, pompierii luptând să salveze atât vieți omenești, cât și animale.

De altfel, tot mai multe ţări europene se confruntă în această perioadă cu incendii masive de vegetaţie şi temperaturi ridicate, care favorizează izbucnirea acestora.