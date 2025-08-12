search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Un român a murit într-un incendiu masiv de vegetație în Spania: ferma de cai la care lucra, mistuită de flăcări

0
0
Publicat:

Un român de 55 de ani a murit după ce a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului, în urma unui incendiu devastator care a mistuit ferma de cai la care lucra, în Spania.

Ferma în care lucra românul a fost rapid mistuită de flăcări. FOTO: Profimedia
Ferma în care lucra românul a fost rapid mistuită de flăcări. FOTO: Profimedia

Un incendiu de vegetație de proporții a izbucnit în orașul Tres Cantos, situat în apropierea Madridului, provocând moartea unui român de 55 de ani şi rănirea unei alte persoane. Bărbatul lucra la un centru ecvestru din zona Soto de Viñuelas, unde flăcările au distrus complet ferma și au ucis mai mulți cai.

Românul a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului și a fost transportat cu elicopterul la spitalul La Paz din Madrid, unde a decedat ulterior.

Incendiu alimentat de o furtună uscată

Autoritățile spaniole au precizat că focul s-a extins cu o viteză alarmantă din cauza unei furtuni uscate, avansând aproximativ șase kilometri în doar 40 de minute. Flăcările au afectat grav zona rezidențială Soto de Viñuelas și, în ciuda mobilizării masive a forţelor de intervenţie, flăcările au mistuit rapid circa 1.000 de hectare de teren, printre care şi ferma de cai unde lucra românul, potrivit diasporaunită.

Pompierii au reușit să izoleze parțial incendiul pe timpul nopții, profitând de condițiile meteorologice mai calme, însă acesta rămâne activ.

Tragedia a stârnit un val de reacții emoționante din partea comunităţii spaniole, inclusiv premierul Spaniei, Pedro Sánchez, transmitând un mesaj de condoleanţe pentru familia românului mort în incendiu.

„Toată dragostea mea familiei bărbatului care a murit în Tres Cantos din cauza incendiului”, a scris acesta pe Facebook, într-o postare în care le mulţumeşte pompierilor şi serviciilor de intervenţie care continuă să lupte cu flăcările.

Incendii masive în Peninsula Iberică și Balcani

Incendiul din Tres Cantos se înscrie într-o serie de focare majore care afectează Peninsula Iberică și țările din Balcani. În Spania, flăcările au devastat parțial situl Las Médulas, unde se află foste mine de aur romane incluse în patrimoniul mondial UNESCO din 1997,  după ce 13 incendii au izbucnit în doar trei zile în regiunile Castilia și León.

Patru persoane au fost rănite ușor în acest sit istoric, iar copacii seculari au fost transformați în cenușă.

Un alt incendiu, reizbucnit în sudul Spaniei

În sud, lângă orașul turistic Tarifa, un incendiu stins anterior a reizbucnit, forțând evacuarea a 2.000 de persoane, inclusiv turiști aflați în hoteluri sau pe plajă. În întreaga Spanie, zeci de focare active au determinat evacuarea a mii de oameni, pompierii luptând să salveze atât vieți omenești, cât și animale. 

De altfel, tot mai multe ţări europene se confruntă în această perioadă cu incendii masive de vegetaţie şi temperaturi ridicate, care favorizează izbucnirea acestora.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
stirileprotv.ro
image
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
gandul.ro
image
Ciolacu: Inflația a explodat la 7,8% – Guvernul trebuie să ia măsuri urgent
mediafax.ro
image
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!”
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geancă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Românii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegale
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Taxa de poluare, cea mai nouă lovitură pentru buzunarul șoferilor români. Cât vor plăti impozit din 2026
playtech.ro
image
Cum devin prietenii tăi hoții din spatele unei mari escrocherii. Poliția trage un semnal de alarmă: ”Atenție, e un sistem piramidal!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Contrast climatic, un anticiclon loveşte România. Elena Mateescu anunţă inversiuni termice
romaniatv.net
image
Se oprește apa până pe 31 august!
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Mitică Dragomir, 57 de ani de căsnicie. Ce îi face soția zi de zi: „Am avut un principiu și îl avem și acum”
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie