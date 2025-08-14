Momente de panică pe Centura Lugojului, unde o maşină s-a făcut scrum. Pasagerii, printre care un copil, s-au autoevacuat

Doi adulţi şi un copil au scăpat nevătămaţi după ce mașina în care se aflau a luat foc pe Centura Lugojului. Incendiul s-a extins rapid și la vegetația din apropiere, fiind necesară intervenția pompierilor.

Momente de panică joi după-amiază pe Centura Lugojului, în județul Timiș, când o mașină a fost cuprinsă de flăcări în trafic. Șoferul a observat fum ieșind de sub capota autoturismului și a tras imediat pe dreapta, însă în scurt timp flăcările au izbucnit și s-au extins rapid.

În mașină se aflau trei persoane, doi adulți și un copil, care au reușit să părăsească vehiculul la timp, fără a suferi răni. Coloana de fum negru, spun martorii, se putea observa de la mai mulți kilometri distanță, mai ales că de la maşină incendiul s-a extins la vegetația uscată de pe marginea drumului, afectând o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, notează presa locală.

La fața locului au intervenit rapid pompierii din Lugoj, cu două autospeciale, una de primă intervenție și una pentru stingere.

Din primele verificări, cauza probabilă a incendiului a fost o scurgere de carburant care a intrat în contact cu părți fierbinți ale motorului, aprinzând astfel mașina. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incendiului.