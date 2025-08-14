Incendiu de proporții la Slatina: flăcările de la stația de epurare s-au extins către locuințele din apropiere

Un incendiu puternic izbucnit în zona stației de epurare din Slatina a pus în pericol mai multe locuințe de pe strada Mânăstirii.

Joi, 14 august, un incendiu de proporții a izbucnit în zona stației de epurare din municipiul Slatina, extinzându-se rapid către casele aflate pe strada Mânăstirii. Focul, alimentat de vegetația uscată și vânt, amenința să ajungă la gospodării, ceea ce a mobilizat forțe importante de intervenție, potrivit presei locale.

Pentru stingerea incendiului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt a trimis progresiv șase autospeciale de stingere, două autospeciale pentru primă intervenție și un echipaj SMURD.

La operațiune au participat echipaje din cadrul Detașamentelor Slatina și Caracal, precum și de la Garda Osica de Sus. De asemenea, două cisterne aparținând operatorului de apă din zonă au sprijinit acțiunea pompierilor.

„Misiune dificilă pentru pompierii olteni, care au acționat la un incendiu produs în zona stației de epurare Slatina și care s-a propagat rapid către zona de locuințe de pe strada Mânăstirii din municipiul Slatina. Misiunea a durat aproximativ trei ore, iar în acest moment două autospeciale asigură zona pentru a elimina riscul de reizbucnire a incendiului. Misiunea a fost îngreunată de zona greu accesibilă și vegetația înaltă”, a transmis ISU Olt.

După ore întregi de efort, echipele de intervenție au reușit să oprească focul înainte ca acesta să producă pagube la casele din apropiere.

La ora transmiterii acestei știri, pompierii rămân la fața locului pentru supravegherea zonei și prevenirea unei reaprinderi a incendiului.