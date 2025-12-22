Sindicaliștii ELCEN protestează în fața Ministerului Finanțelor. Reacția Electrocentrale București

Sindicaliștii Electrocentrale București (ELCEN) protestează luni, 22 decembrie, între orele 11 și 13.00, în fața Ministerului Finanțelor, ca reacție la „ordonanța‑trenuleț” (OUG 156/2024). Acțiunea, convocată de Sindicatul Liber Independent – Sucursala Electrocentrale București (SLI‑SEB), în parteneriat cu Federația Națională a Energeticienilor din România (F.N.E.R.), a mobilizat sute de persoane.

Potrivit organizatorilor, protestul este un semnal de alarmă față de „impactul nejustificat și discriminatoriu al unor măsuri guvernamentale, care, deși declarativ urmăresc stabilitate financiară în companiile de stat, afectează direct salariații, fără ca aceștia să fi fost consultați sau protejați în vreun fel”.

Membrii de sindicat își exprimă nemulțumirea profundă față de efectele negative ale Ordonanței de Urgență nr. 156/2024, act normativ care a generat blocaje majore în construcția bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și care a condus, în mod direct, la pierderi salariale pentru angajații din sectorul energetic, explicau organizatorii, duminică, într-un comunicat în care anunțau că la protest sunt așteptați aproximativ 500 de salariați.

Reprezentanții organizațiilor sindicale solicită „reanalizarea și modificarea O.U.G. nr. 156/2024, în special în ceea ce privește art. XL și modificările aduse O.U.G. nr. 26/2013, astfel încât drepturile salariaților să fie respectate, iar bugetele operatorilor economici din domeniul energiei să poată fi construite în mod realist și echitabil”

„Demnitatea salariaților și protejarea veniturilor acestora trebuie să redevină o prioritate pentru instituțiile statului”, au transmis sindicatele.

Reacția ELCEN

Electrocentrale București S.A. a precizat luni, 22 ianuarie, că, pe durata acestei acțiuni sindicale, își desfășoară activitatea în condiții normale și precizează că rămâne deschisă dialogului cu partenerii sociali.

„Electrocentrale București S.A. informează că, în data de 22 decembrie, o parte dintre salariații companiei participă la o acțiune de natură sindicală, organizată de organizația sindicală reprezentativă, în exercitarea drepturilor la exprimare și dialog social.

ELCEN este, înainte de toate, o comunitate de oameni. Respectul față de angajați, față de munca lor și față de dreptul acestora de a-și exprima punctele de vedere prin structurile sindicale este o valoare asumată a companiei. Preocupările salariaților sunt cunoscute și tratate cu responsabilitate.

În acest context, rolurile și responsabilitățile sunt clar delimitate”.

ELCEN subliniază că acțiunea desfășurată aparține organizației sindicale, în timp ce conducerea ELCEN își exercită responsabilitățile de management prin demersuri instituționale proprii, în dialog cu autoritățile competente:

„Pe durata acestei acțiuni sindicale, Electrocentrale București S.A. își desfășoară activitatea în condiții normale, asigurând continuitatea furnizării energiei termice și electrice către Municipiul București și contribuind, în același timp, la funcționarea stabilă a Sistemului Energetic Național prin producerea energiei electrice necesare.

Conducerea Electrocentrale București S.A. rămâne deschisă dialogului cu partenerii sociali, cu respect față de salariați și în limitele cadrului legal și ale atribuțiilor care îi revin, având ca obiectiv echilibrul între drepturile angajaților, stabilitatea companiei și interesul public”.