Articol publicitar

AFDD – dispozitivele de detecție a arcului electric care previn incendiile în instalații

0
0
Publicat:

AFDD (Arc Fault Detection Device, în traducere „dispozitiv de detectare a defectului de arc electric”) este noua generație de echipamente de siguranță electrică menite să prevină incendiile cauzate de scânteile ascunse din circuite.     

1766388665 w6Vf png

Aceste dispozitive, cunoscute până recent mai mult de electricieni și folosite preponderent în mediul industrial, devin tot mai prezente și în aplicații rezidențiale. Autoritățile române au introdus obligativitatea utilizării lor în anumite tipuri de construcții noi, ca răspuns la numărul îngrijorător de incendii cu cauze electrice. Articolul de față explică ce sunt AFDD-urile, cum funcționează și de ce sunt esențiale pentru siguranța caselor și a instalațiilor industriale deopotrivă.

Ce este un defect de arc electric și de ce e periculos?

Un defect de arc electric apare atunci când în circuit se produc scântei (arcuri electrice) între conductori sau conexiuni slăbite. Fenomenul poate fi comparat cu un mic fulger care pâlpâie în interiorul cablajelor sau dozelor și poate dura de la secunde până la zile, degenerând adesea în incendiu dacă nu este întrerupt. Arcurile electrice pornesc din diverse cauze – de la cabluri deteriorate sau conexiuni slăbite, la aparate defecte ori improvizații periculoase. Problema este serioasă: statisticile arată că aproape un sfert (23%) din incendii sunt provocate de defecțiuni sau improvizații ale echipamentelor electrice, defectele de arc având o pondere importantă în aceste cazuri. Fiind invizibile ochiului uman și nedetectate de siguranțele convenționale, aceste scântei periculoase au fost supranumite „asasini tăcuți” de către specialiști, deoarece acționează fără avertisment și pot provoca daune devastatoare.

Cum funcționează un dispozitiv AFDD?

Un AFDD este un aparat electronic inteligent care „ascultă” în permanență curentul ce trece printr-un circuit electric. Folosind senzori și electronică avansată, el recunoaște semnătura caracteristică a unui arc electric periculos – oscilații de înaltă frecvență în jur de 100 kHz, diferite de fluctuațiile normale din rețea. Practic, dispozitivul distinge între arcurile inofensive (de exemplu, cele care apar când aprindem un întrerupător sau pornește motorul unui aparat) și cele care indică o defecțiune gravă. Atunci când detectează un arc periculos, AFDD-ul deconectează instantaneu alimentarea pe circuitul respectiv, întrerupând sursa de energie a scânteii înainte ca aceasta să aprindă vreun material inflamabil. Totul se petrece automat, în fracțiuni de secundă, fără intervenția utilizatorului. Unele modele includ și un LED de stare, care semnalizează dacă a avut loc o declanșare din cauza unui arc electric.

Din punct de vedere constructiv, un AFDD arată similar cu o siguranță automată din tabloul electric și adesea este integrat cu alte protecții. De pildă, producătorii oferă module combinate AFDD+MCB (siguranță automată cu protecție la supracurent) sau chiar AFDD+RCD (protecție la arc electric combinată cu diferențial pentru scurgeri de curent), astfel încât un singur dispozitiv oferă o protecție completă împotriva scurtcircuitelor, suprasarcinilor, electrocutărilor și incendiilor provocate de arcuri electrice. Această versatilitate face ca instalarea unui siguranțe AFDD să nu necesite schimbări majore în tabloul existent – se montează la originea circuitului protejat, asemenea unei siguranțe obișnuite, și supraveghează constant acel circuit.

Beneficii și aplicații ale detectoarelor de arc electric

Principalul beneficiu al unui AFDD este evident: reducerea drastică a riscului de incendiu. Prin oprirea alimentării înainte ca un arc electric să producă efecte (căldură, foc), aceste dispozitive pot salva vieți și bunuri materiale. Importanța lor crește în contextul în care, așa cum arată datele Departamentului pentru Situații de Urgență, în medie 19 locuințe din România iau foc în fiecare zi, multe din cauza instalațiilor electrice defecte. Un AFDD acționează ca un sistem de alarmă și intervenție automată în interiorul tabloului electric, eliminând factorul de eroare umană – nu trebuie „să simți miros de fum” ca să oprești curentul, deoarece aparatul o face automat, mult mai devreme.

Pe lângă locuințe, industria și clădirile comerciale beneficiază de asemenea de aceste detectoare de arc electric. În fabrici și depozite cu materiale combustibile, AFDD-urile oferă o siguranță suplimentară, mai ales acolo unde echipamentele funcționează non-stop și cablajele sunt întinse pe suprafețe mari. De fapt, în țări precum SUA și Canada, astfel de dispozitive sunt de ani buni obligatorii în majoritatea circuitelor casnice (în special în dormitoare, bucătării și livinguri), tocmai pentru a preveni incendiile de natură electrică. Europa a adoptat mai lent această tehnologie, folosind-o inițial în situații cu risc sporit sau la recomandarea specialiștilor, însă trendul este de creștere a utilizării pe scară largă.

Din fericire, AFDD se găsesc deja pe piața românească prin diverși producători de echipamente electrice. Gama de modele disponibile include variante modulare ce pot fi integrate ușor în tablourile electrice existente, fără modificări substanțiale. Instalarea trebuie realizată de un electrician autorizat, însă odată montat, dispozitivul nu necesită mentenanță complexă – multe AFDD-uri au funcții de auto-testare periodică pentru a-și verifica buna funcționare în timp. Prețurile variază în funcție de caracteristici și brand, însă specialiștii subliniază că investiția este justificată de nivelul de protecție oferit, mai ales în clădiri valoroase sau cu persoane vulnerabile.

Un pas înainte pentru siguranța tuturor

Prin implementarea pe scară largă a AFDD-urilor, standardele de siguranță electrică fac un pas înainte evident. Aceste detectoare de arc electric aduc un plus de liniște pentru proprietarii de locuințe, știind că au în panoplie un dispozitiv care „supraveghează” permanent instalația și intervine automat la primul semn de pericol. La fel de important, ele oferă operatorilor din industrie și administratorilor de clădiri posibilitatea de a proteja vieți omenești și patrimoniul material împotriva incendiilor provocate de defecțiuni invizibile. În concluzie, AFDD nu este un simplu gadget sau o modă trecătoare impusă de norme, ci o investiție în securitate pe termen lung, care și-a dovedit eficiența în practică și care va deveni la fel de comună precum vechile siguranțe din tabloul electric – însă incomparabil mai performantă în prevenirea dezastrului.

Tehnologie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
Alertă maximă în Rusia. Un general rus ar fi fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană
stirileprotv.ro
image
Cozonacul de Crăciun, tot mai scump de la an la an. Românii se uită cu uimire la raft: „Mi se pare exagerat”. Cât a ajuns să coste un kilogram
gandul.ro
image
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
mediafax.ro
image
S-a decis soarta lui Denis Alibec la FCSB. Mihai Stoica a dat toate detaliile. „Am vorbit. Știm ce vrem”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Cine plătește reparația acoperișului la bloc, conform legii. Ce opțiuni au proprietarii cărora "le plouă în casă"
antena3.ro
image
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
observatornews.ro
image
Cine ar fi câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Când are loc marea finală la Antena 1
cancan.ro
image
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
prosport.ro
image
Cât ține valul de ninsori în România. Zonele în care va ninge abundent chiar înainte de sărbători. Prognoza meteo actualizată a ANM
playtech.ro
image
Informații tari despre un transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid: „Ăsta e salariul”. Cheia e la Mircea Lucescu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Omul care a câștigat 93.000 $ pe secundă s-a fotografiat cu banii
digisport.ro
image
Consultarea care ar schimba jocul în justiție: care ar fi de fapt planul președintelui (surse)
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”
kanald.ro
image
Lemnul se scumpește și el în România, Prețul crește cu 66%, iar consecințele se simt la...
playtech.ro
image
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru șoferi! Explodează prețurile pentru benzină și motorină
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV
click.ro
image
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul
click.ro
image
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Tractor Ford de fabricație americană, în perioada interbelică (© Library of Congress)
Răspândirea tractoarelor în agricultura românească, în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
Punctul zero al anului, 21 decembrie 2025. Ce aduce Solstițiul pentru fiecare zodie

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică