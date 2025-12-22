AFDD – dispozitivele de detecție a arcului electric care previn incendiile în instalații

AFDD (Arc Fault Detection Device, în traducere „dispozitiv de detectare a defectului de arc electric”) este noua generație de echipamente de siguranță electrică menite să prevină incendiile cauzate de scânteile ascunse din circuite.

Aceste dispozitive, cunoscute până recent mai mult de electricieni și folosite preponderent în mediul industrial, devin tot mai prezente și în aplicații rezidențiale. Autoritățile române au introdus obligativitatea utilizării lor în anumite tipuri de construcții noi, ca răspuns la numărul îngrijorător de incendii cu cauze electrice. Articolul de față explică ce sunt AFDD-urile, cum funcționează și de ce sunt esențiale pentru siguranța caselor și a instalațiilor industriale deopotrivă.

Ce este un defect de arc electric și de ce e periculos?

Un defect de arc electric apare atunci când în circuit se produc scântei (arcuri electrice) între conductori sau conexiuni slăbite. Fenomenul poate fi comparat cu un mic fulger care pâlpâie în interiorul cablajelor sau dozelor și poate dura de la secunde până la zile, degenerând adesea în incendiu dacă nu este întrerupt. Arcurile electrice pornesc din diverse cauze – de la cabluri deteriorate sau conexiuni slăbite, la aparate defecte ori improvizații periculoase. Problema este serioasă: statisticile arată că aproape un sfert (23%) din incendii sunt provocate de defecțiuni sau improvizații ale echipamentelor electrice, defectele de arc având o pondere importantă în aceste cazuri. Fiind invizibile ochiului uman și nedetectate de siguranțele convenționale, aceste scântei periculoase au fost supranumite „asasini tăcuți” de către specialiști, deoarece acționează fără avertisment și pot provoca daune devastatoare.

Cum funcționează un dispozitiv AFDD?

Un AFDD este un aparat electronic inteligent care „ascultă” în permanență curentul ce trece printr-un circuit electric. Folosind senzori și electronică avansată, el recunoaște semnătura caracteristică a unui arc electric periculos – oscilații de înaltă frecvență în jur de 100 kHz, diferite de fluctuațiile normale din rețea. Practic, dispozitivul distinge între arcurile inofensive (de exemplu, cele care apar când aprindem un întrerupător sau pornește motorul unui aparat) și cele care indică o defecțiune gravă. Atunci când detectează un arc periculos, AFDD-ul deconectează instantaneu alimentarea pe circuitul respectiv, întrerupând sursa de energie a scânteii înainte ca aceasta să aprindă vreun material inflamabil. Totul se petrece automat, în fracțiuni de secundă, fără intervenția utilizatorului. Unele modele includ și un LED de stare, care semnalizează dacă a avut loc o declanșare din cauza unui arc electric.

Din punct de vedere constructiv, un AFDD arată similar cu o siguranță automată din tabloul electric și adesea este integrat cu alte protecții. De pildă, producătorii oferă module combinate AFDD+MCB (siguranță automată cu protecție la supracurent) sau chiar AFDD+RCD (protecție la arc electric combinată cu diferențial pentru scurgeri de curent), astfel încât un singur dispozitiv oferă o protecție completă împotriva scurtcircuitelor, suprasarcinilor, electrocutărilor și incendiilor provocate de arcuri electrice. Această versatilitate face ca instalarea unui siguranțe AFDD să nu necesite schimbări majore în tabloul existent – se montează la originea circuitului protejat, asemenea unei siguranțe obișnuite, și supraveghează constant acel circuit.

Beneficii și aplicații ale detectoarelor de arc electric

Principalul beneficiu al unui AFDD este evident: reducerea drastică a riscului de incendiu. Prin oprirea alimentării înainte ca un arc electric să producă efecte (căldură, foc), aceste dispozitive pot salva vieți și bunuri materiale. Importanța lor crește în contextul în care, așa cum arată datele Departamentului pentru Situații de Urgență, în medie 19 locuințe din România iau foc în fiecare zi, multe din cauza instalațiilor electrice defecte. Un AFDD acționează ca un sistem de alarmă și intervenție automată în interiorul tabloului electric, eliminând factorul de eroare umană – nu trebuie „să simți miros de fum” ca să oprești curentul, deoarece aparatul o face automat, mult mai devreme.

Pe lângă locuințe, industria și clădirile comerciale beneficiază de asemenea de aceste detectoare de arc electric. În fabrici și depozite cu materiale combustibile, AFDD-urile oferă o siguranță suplimentară, mai ales acolo unde echipamentele funcționează non-stop și cablajele sunt întinse pe suprafețe mari. De fapt, în țări precum SUA și Canada, astfel de dispozitive sunt de ani buni obligatorii în majoritatea circuitelor casnice (în special în dormitoare, bucătării și livinguri), tocmai pentru a preveni incendiile de natură electrică. Europa a adoptat mai lent această tehnologie, folosind-o inițial în situații cu risc sporit sau la recomandarea specialiștilor, însă trendul este de creștere a utilizării pe scară largă.

Din fericire, AFDD se găsesc deja pe piața românească prin diverși producători de echipamente electrice. Gama de modele disponibile include variante modulare ce pot fi integrate ușor în tablourile electrice existente, fără modificări substanțiale. Instalarea trebuie realizată de un electrician autorizat, însă odată montat, dispozitivul nu necesită mentenanță complexă – multe AFDD-uri au funcții de auto-testare periodică pentru a-și verifica buna funcționare în timp. Prețurile variază în funcție de caracteristici și brand, însă specialiștii subliniază că investiția este justificată de nivelul de protecție oferit, mai ales în clădiri valoroase sau cu persoane vulnerabile.

Un pas înainte pentru siguranța tuturor

Prin implementarea pe scară largă a AFDD-urilor, standardele de siguranță electrică fac un pas înainte evident. Aceste detectoare de arc electric aduc un plus de liniște pentru proprietarii de locuințe, știind că au în panoplie un dispozitiv care „supraveghează” permanent instalația și intervine automat la primul semn de pericol. La fel de important, ele oferă operatorilor din industrie și administratorilor de clădiri posibilitatea de a proteja vieți omenești și patrimoniul material împotriva incendiilor provocate de defecțiuni invizibile. În concluzie, AFDD nu este un simplu gadget sau o modă trecătoare impusă de norme, ci o investiție în securitate pe termen lung, care și-a dovedit eficiența în practică și care va deveni la fel de comună precum vechile siguranțe din tabloul electric – însă incomparabil mai performantă în prevenirea dezastrului.