Este oficial! Trotinete electrice, doar cu RCA. România urmează modelul european al orașelor care spun „stop” trotinetelor haotice

Trotinetele și bicicletele electrice vor avea nevoie de poliță RCA obligatorie. Legea a fost adoptată astăzi de Camera Deputaților și merge la promulgare. Noile reguli se aplică vehiculelor care depășesc 25 km/h sau cântăresc peste 25 kg și transpun o directivă europeană în legislația românească.

Parlamentul a adoptat miercuri legea care impune poliță RCA obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice. Măsura vizează toate vehiculele care pot depăși viteza de 25 de kilometri pe oră sau au o greutate mai mare de 25 de kilograme.

Proiectul, inițiat de Guvern, transpune în legislația românească Directiva europeană 2021/2118, care stabilește reguli unitare pentru asigurările auto în Uniunea Europeană.

Ce prevede noua lege

Textul adoptat redefinește noțiunea de „vehicul”, extinzând obligativitatea asigurării RCA și pentru mijloacele de transport care nu sunt înmatriculate sau înregistrate, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte vehicule similare.

„Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staționează în mod obișnuit în România trebuie să încheie și să mențină o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia”, se arată în documentul adoptat de Cameră.

Vor fi exceptate vehiculele folosite exclusiv în competiții, antrenamente sau evenimente sportive, atunci când organizatorii au deja încheiate asigurări facultative care acoperă eventualele pagube.

Despăgubiri și limite noi

Noua lege actualizează și limitele minime de despăgubire în caz de accident.

Pentru pagube materiale: până la 6,43 milioane de lei.

Pentru vătămări corporale și decese: până la 31,9 milioane de lei.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va putea modifica aceste limite prin reglementări proprii, în acord cu legislația europeană.

De asemenea, polițele RCA vor putea fi verificate electronic, fără oprirea vehiculelor, iar istoricul daunelor va fi standardizat la nivel european.

Fenomenul accidentolor în creștere

Guvernul a argumentat măsura prin creșterea numărului de accidente provocate de vehicule electrice ușoare. În 2025, au fost raportate peste 1.600 de incidente, soldate cu șapte decese, iar între 2021 și 2024, alte 24 de persoane au murit în accidente de trotinetă.

„Este o formă de protecție pentru toți participanții la trafic. Asigurarea obligatorie oferă o bază legală de despăgubire în caz de accident, indiferent dacă vehiculul este înmatriculat sau nu”, au transmis reprezentanți ai Guvernului în expunerea de motive.

Modificările propuse de ASF, amânate

În forma adoptată, Camera Deputaților a eliminat toate amendamentele adăugate de Senat și a păstrat varianta trimisă de Executiv. Au fost respinse și propunerile ASF care vizau modificarea modului de calcul al despăgubirilor și alegerea service-urilor de reparații, considerate „controversate” de mai mulți parlamentari.

„Aceste aspecte vor fi analizate separat, într-un alt proiect de lege”, au precizat surse parlamentare.

Urmează promulgarea

Legea merge acum la Președintele României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, proprietarii de trotinete și biciclete electrice vor avea 30 de zile pentru a se conforma.

ASF urmează să elaboreze normele de aplicare, inclusiv procedura de control și nivelul amenzilor pentru lipsa poliței RCA.