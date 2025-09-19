Un oraș din România interzice trotinetele electrice de închiriat, după moartea unui adolescent

Primăria municipiului Piatra Neamț a decis să interzică trotinetele electrice de închiriat, după ce un adolescent de 15 ani a murit în urma unui accident teribil, săptămâna aceasta. Tânărul s-a dezechilibrat în timp ce circula pe o stradă din oraș, a căzut și s-a lovit grav la cap. Echipajele medicale sosite la fața locului nu l-au mai putut salva.

„Astfel de momente ne obligă să acționăm ferm. Am dispus demararea procedurilor legale pentru retragerea acordului de amplasare deținut de firma ce închiriază trotinete electrice în Piatra-Neamț, pentru ca asemenea drame să nu mai umbrească niciodată viețile noastre”, a transmis primarul Adrian Niță pe pagina sa de Facebook.

Decizia vine pe fondul numărului tot mai mare de accidente în care sunt implicate trotinetele electrice, foarte populare în special în rândul tinerilor. De la începutul acestui an, peste 1.500 de persoane au fost accidentate în astfel de incidente, iar șapte și-au pierdut viața.

Un alt caz grav recent este cel al unui tânăr de 22 de ani din București, urmărit penal după ce a trecut pe roșu cu trotineta și a accidentat mortal o femeie care traversa regulamentar.

În iulie, și Primăria Buzău a interzis accesul trotinetelor electrice pe un tronson de bulevard și în toate parcurile municipiului, după o propunere venită din partea Biroului Rutier al IPJ Buzău.