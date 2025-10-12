În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”

search
Publicat:

După ce în Parlament a fost depus un proiect de lege care prevede introducerea unui permis special (categoria AM1) pentru utilizarea trotinetelor și bicicletelor electrice, Adevărul a solicitat poziția principalelor platforme de mobilitate și livrare care folosesc aceste mijloace de transport. Reprezentanții Bolt și Wolt au transmis, la solicitarea Adevărul, puncte de vedere detaliate privind impactul potențial al măsurii.

Trotinete
Sursă foto: Shutterstock

Bolt: „Permisul ar descuraja utilizarea trotinetelor și ar întoarce oamenii la mașini”

Reprezentanții Bolt au declarat pentru Adevărul că introducerea unui permis special ar restricționa utilizarea trotinetelor și bicicletelor electrice și ar afecta dezvoltarea mobilității urbane ecologice.

„Considerăm că introducerea unei obligații de a deține un permis special pentru utilizarea trotinetelor și bicicletelor electrice nu va face decât să restricționeze utilizarea acestor mijloace de transport ecologice și beneficiile pe care aceste soluții le aduc în mobilitatea urbană. Ar limita drastic accesibilitatea pentru o mare parte dintre utilizatori”, au transmis reprezentanții companiei.

Aceștia atrag atenția că impunerea unei proceduri de „licențiere” ar restrânge accesul în special pentru persoanele fără permis auto, care aleg trotinetele tocmai pentru a evita folosirea mașinii.

„O astfel de reglementare ar determina utilizatorii să revină la mașini, ceea ce ar crește și mai mult traficul”, explică Bolt.

Un sondaj realizat de companie la nivel european arată că 39,6% dintre utilizatori apreciază cel mai mult comoditatea trotinetelor, 33,3% flexibilitatea, iar 16,3% libertatea de mișcare în aer liber. Totodată, 40% dintre cursele Bolt se termină sau încep în apropierea stațiilor de transport public, ceea ce arată că trotinetele contribuie direct la conectivitatea urbană.

Compania subliniază că majoritatea trotinetelor din sistemele de sharing respectă limitele legale de viteză și nu se încadrează în categoriile pentru care ar fi necesar un permis de conducere. „Impunerea unei cerințe suplimentare ar trebui avută în vedere doar pentru trotinetele care depășesc viteza sau greutatea admisă de lege, situații deja reglementate”, au mai precizat reprezentanții Bolt.

Ca alternativă, compania propune pe de-o parte introducerea orelor de educație rutieră în școli, pentru a promova utilizarea responsabilă a trotinetelor electrice; pe de altă parte cerințe diferențiate doar pentru trotinetele care depășesc limitele tehnice legale.

„Vom participa la dezbaterea publică pe acest subiect, unde vom contribui cu date și expertiză privind utilizarea trotinetelor electrice”, au adăugat aceștia.

Wolt: „Regulile trebuie să fie clare și accesibile”

Contactați de Adevărul, reprezentanții Wolt au subliniat că sprijină orice inițiativă care îmbunătățește siguranța rutieră, cu condiția ca noile reguli să fie accesibile, clare și aplicabile tuturor curierilor.

„La Wolt, siguranța este o prioritate absolută: atât pentru partenerii noștri curieri, cât și pentru toți ceilalți participanți la trafic. Încurajăm orice inițiativă menită să îmbunătățească siguranța rutieră, dezvoltată prin dialog cu toate părțile implicate”, au declarat reprezentanții companiei.

Wolt consideră că reglementările clare pot sprijini întregul sector, printr-o mai bună înțelegere a regulilor de siguranță: „Pentru partenerii curieri care folosesc trotinete și biciclete electrice, o instruire adecvată ar putea contribui semnificativ la siguranța în trafic.”

Totodată, compania atrage atenția că orice cerință nouă ar trebui introdusă într-un mod accesibil, cu materiale educative disponibile în mai multe limbi, astfel încât toți curierii să se poată conforma ușor.

„Deși Wolt nu angajează direct curieri și, prin urmare, nu poate gestiona sau impune procesul de obținere a permisului, suntem întotdeauna deschiși să colaborăm cu partenerii de flotă, autoritățile și furnizorii de instruire pentru a împărtăși informații și a promova siguranța. Obiectivul nostru este ca această tranziție să fie cât mai ușoară și să ne asigurăm că toți cei care livrează prin intermediul Wolt pot continua să o facă în deplină conformitate cu legea”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Dezbaterea online: între siguranță și birocrație

Propunerea privind introducerea unui permis special pentru trotinete și biciclete electrice a stârnit o dezbatere intensă pe platforma Reddit România, unde sute de utilizatori și-au împărtășit opiniile: de la susținerea măsurii, în numele siguranței rutiere, până la critici legate de birocrație și lipsa infrastructurii.

Citește și: Viteză limitată la maxim 25 km/h și cască obligatorie pentru utilizatorii de trotinete electrice. Ce modificări mai pregătesc parlamentarii

Unul dintre comentariile cu cele mai multe voturi susține că adoptarea legii ar afecta puternic livratorii: „Cu legea asta pică 80% din livratorii de mâncare”, a scris un utilizator. Alții au ironizat caracterul excesiv al propunerii: „Permis de trotinete, permis de rețele sociale, urmează permis să tragi apa la toaletă. Nu de alta, dar mai face și statul un ban”, a notat un alt comentator.

Pe de altă parte, o parte dintre utilizatori consideră că măsura ar putea aduce mai multă responsabilitate în trafic. „Nu ar fi rău să știe regulile de circulație cei care merg în trafic. Faptul că trotinetele sunt în trafic fără permis e o prostie imensă”, a scris un utilizator.

Există însă și voci care invocă problema infrastructurii și a aplicării legii, nu a regulilor în sine. „Legislația e suficient de strictă, dar nu se aplică. Problema e că poliția lipsește. Iar fără piste dedicate, tot traficul devine o loterie”, a subliniat un alt participant la discuție.

Alții atrag atenția că responsabilitatea nu ar trebui redusă la obținerea unui permis: „Educația rutieră în școli ar fi o soluție mai simplă și mai eficientă. Permisul nu garantează că știi regulile sau că le respecți”, a comentat un utilizator care spune că are cinci categorii de permis auto.

În timp ce unii cer casca obligatorie și echipament de protecție, alții spun că orice reglementare care descurajează transportul alternativ va genera și mai mult trafic auto.

Tonul general al dezbaterii arată o polarizare între nevoia de siguranță și neîncrederea în eficiența reglementărilor, o temă recurentă în discuțiile despre mobilitatea urbană din România.

De la RCA pe CNP la permis pentru trotinete

Discuția despre reglementarea trotinetelor electrice s-a reaprins la doar o săptămână după ce propunerea lui Titi Aur privind introducerea unui RCA pe CNP pentru utilizatorii acestor vehicule a stârnit controverse aprinse în spațiul public.

Într-un interviu acordat Adevărul, Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a explicat că subiectul are o bază reală și trebuie privit în contextul Directivei europene 2021/2118/CE, care extinde obligativitatea asigurării RCA la anumite vehicule ușoare, inclusiv trotinete și biciclete electrice, atunci când depășesc viteza de 25 km/h sau masa de 25 kg.

„Discuția despre obligativitatea unei asigurări de răspundere civilă pentru utilizatorii de trotinete electrice este una legitimă și necesară. România are obligația de a transpune în legislația națională această directivă europeană”, a precizat Petrescu pentru Adevărul.

Citește și: „În alte țări se face educație rutieră și la grădiniță”. Titi Aur atrage atenția asupra pericolului ignorat al trotinetelor electrice

Oficialul a subliniat că în prezent există deja un proiect de modificare a Legii RCA, aflat în dezbatere la Camera Deputaților, care urmărește să aducă un cadru adaptat noilor forme de mobilitate urbană.

„ASF va sprijini orice reglementare care aduce claritate, echitate și protecție reală pentru participanții la trafic. Soluția corectă este un cadru normativ aplicabil, proporțional și acceptat de către public”, a declarat președintele ASF.

De la asigurare la licențiere

Noua propunere legislativă privind introducerea unui permis de tip AM1 pentru trotinete și biciclete electrice vine, așadar, pe același fond de preocupare legat de siguranța rutieră, dar schimbă direcția discuției: de la asigurare și responsabilitate financiară, la licențiere și competență rutieră.

Dacă proiectul RCA viza compensarea victimelor și trasabilitatea daunelor, actuala inițiativă pune accentul pe testarea cunoștințelor de circulație și pe accesul condiționat printr-un examen scris și o probă practică.

Ambele propuneri au însă în comun aceeași motivație publică: numărul tot mai mare de accidente. Datele Poliției Române arată că peste 1.600 de incidente cu trotinete electrice au fost raportate doar în primele nouă luni ale anului 2025, soldate cu 7 decese.

În acest context, Autoritatea de Supraveghere Financiară susține introducerea de măsuri diferențiate, în funcție de viteza și masa vehiculului, în timp ce companiile de mobilitate avertizează asupra riscului de a limita accesul la transportul urban ecologic.

Astfel, în doar câteva zile, România a trecut de la dezbaterea despre RCA pe CNP la cea despre permis obligatoriu pentru trotinete: două inițiative care, deși diferite, au același scop declarat: siguranță, responsabilitate și reguli clare în traficul urban.

