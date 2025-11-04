Doi adolescenți care mergeau pe o trotinetă, loviți de un buldoexcavator la Mediaș

Doi tineri care circulau, marţi, cu o trotinetă electrică au fost loviţi de un buldoexcavator care efectua lucrări la drum. Accidentul s-a produs în judeţul Sibiu.

Doi minori, aflați pe o trotinetă electrică, au fost acroșați de un buldoexcavator care efectua lucrări pe o stradă din Mediaș. Copiii au fost transportați la spital.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Gheorghe Lazăr aflată în lucru, un minor în vârstă de 16 ani și pasagerul său, de aceeași vârstă, ambii din Mediaș, ar fi fost acroșați de către un buldoexcavator, manevrat de către un bărbat în vârstă de 36 de ani din Șelimbăr, care efectua lucrări în zonă”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Sibiu a trimis, marţi, două echipaje la fața locului.

”Echipajele SAJ au acordat asistenţă medicală la doi tineri de 16 ani care au suferit politraumatisme şi posibile fracturi la membrele inferioare”, au precizat oficialii Ambulanţei Sibiu, scrie News.

Ambii au fost transportaţi la CPU Medias în stare stabilă.