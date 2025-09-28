search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Cum s-a prăbușit avionul ultraușor în Iași. Ce a urmat după impact: „Toată benzina a început să curgă pe dumnealui”

Un avion ultraușor de tip Ikarus s-a transformat sâmbătă în mormane de fiare și flăcări, la doar câteva minute după ce a decolat de pe Aerodromul Iași. La bord se aflau două persoane – pilotul Marian Jan Chiriță, arhitect și consilier local AUR, de 53 de ani, și prietenul său, un polițist de 52 de ani.

FOTO: Ziarul de Iași

Aparatul a decolat normal, însă la aproximativ 150 de metri înălțime a pierdut brusc din altitudine. În doar câteva clipe, avionul s-a prăbușit în curtea unei unități militare din apropiere, unde s-a izbit de sol și a luat foc.

 Flăcările au cuprins imediat cabina, iar pilotul a rămas prins în interior. „S-au rupt tuburile de alimentare cu benzină și toată benzina a început să curgă pe dumnealui. Picioarele i-au rămas în interiorul avionului, într-o baie de foc”, a povestit Marius Ostaficiuc, prieten apropiat al victimei, pentru știrileprotv.ro. 

Copilotul a reușit să iasă aproape nevătămat, dar Marian Chiriță a suferit arsuri pe jumătate din suprafața corpului.

Medicii SMURD l-au transportat de urgență la spital.

Pilotul este în stare critică, având arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corporală. Arsuri severe, care au determinat stare de șoc”, a explicat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU SMURD Iași.

Pentru a-i salva viața, doctorii au fost nevoiți să-i amputeze ambele picioare.

Cei care îl cunoșteau spun că Marian Chiriță era un pasionat al aviației, cu peste 2.000 de ore de zbor și experiență de opt ani la manșă. Avionul fusese cumpărat recent, la mâna a doua, și avea toate documentele necesare de zbor.

„Săptămânal făcea zboruri când nu te așteptai și te invita la o oră de zbor împreună cu această achiziție pe care și-o dorea de foarte mult timp”, a adăugat Marius Ostaficiuc.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, care urmează să stabilească din ce cauză avionul s-a prăbușit. Primele informații arată că aparatul avea permisiunea de a se ridica de la sol.

Iaşi

