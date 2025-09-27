Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Iași. Pasagerii au fost găsiți conștienți

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă, 27 septembrie, în apropierea unei unităţi militare de pe raza municipiului Iaşi.

La faţa locului au fost trimise, în regim de urgenţă, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat şi două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, scrie News.ro.

Cele două persoane aflate la bordul avionului de mici dimensiuni au fost găsite conştiente şi sunt evaluate medical de către echipajele aflate la faţa locului. Autorităţile afirmă că urmează a fi stabilită cauza prăbuşirii accidentului.