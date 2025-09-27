Președintele AUR Iași, după ce un consilier local s-a prăbușit cu avionul: „Era un pilot cu foarte multe ore la activ”

Președintele AUR Iași, Marius Eugen Ostaficiuc, a transmis că pilotul avionului de mici dimensiuni care s-a prăbușit sâmbătă în apropierea municipiului este arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier local în cadrul Consiliului Municipal Iași.

„Am aflat cu profundă îngrijorare că Marian Jan Chiriță, membru al organizației AUR Iași și consilier local, a suferit astăzi un grav accident aviatic și se află în stare critică.

În aceste momente dificile, gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către el și către familia sa. Îi dorim putere, răbdare și o recuperare cât mai grabnică. Suntem alături de el cu întreaga noastră solidaritate și speranță”, a transmis Ostaficiuc pe Facebook.

Potrivit Antena 3 CNN, liderul AUR Iași a declarat că Marian Chiriță „era un pilot cu foarte multe ore la activ. Avea un avion personal, era foarte recunoscut”.

„Cu siguranță făcea una-două zboruri pe săptămână. Nu știu ce s-a întâmplat, avionul era într-o stare foarte bună. Și eu personal am zburat cu el. Un tip precaut în momentul în care se pregătea de zbor, respecta toate indicațiile, toate procedurile.

Cred că doar o defecțiune tehnică a făcut ca această tragedie să aibă loc. Cu siguranță pilota el, pentru că nu cred că lăsa pe altcineva la manșă. Avea acest obicei de a merge însoțit de prieteni, pe care îi transporta cu drag și le făcea un tur al orașului.

De cele mai multe ori era un pasionat al aviației și cred că va fi totuși protejat de Dumnezeu să nu pățească ceva mai rău”, a declarat Ostaficiuc.

Amintim că sâmbătă, 27 septembrie, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în perimetrului unei unități militare din subordinea Batalionului 198 Sprijin Logistic ,,Prut”, localitatea Dancu, Iași.

După prăbușire, avionul a fost cuprins de flăcări, iar pompierii, sprijiniți de militarii unității, au intervenit pentru a stinge incendiul. În avion se aflau doi bărbați, cu vârste de 55 și 51 de ani, care au fost transferați la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași.

Bărbatul de 55 de ani are arsuri severe pe picioare și torace, de gradul III și IV, în timp ce pasagerul de 51 de ani a suferit multiple traumatisme.