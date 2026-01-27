Crimă cu sânge rece în județul Iași. Un bărbat de 33 de ani și-ar fi ucis mama cu o bucată de lemn

O crimă gravă a avut loc marți dimineață, 27 ianuarie, într-o localitate din județul Iași. Un bărbat de 33 de ani și-ar fi ucis propria mamă, lovind-o cu o bucată de lemn. Cele două persoane erau cunoscute în localitate ca fiind consumatoare de alcool.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 7 Poliție Rurală Bălțați au fost sesizați în jurul orei 10:00 cu privire la faptul că un bărbat și-ar fi ucis propria mamă.

Ajunși la fața locului, într-un imobil din comuna Butea, oamenii legii au confirmat cele sesizate. În locuință a fost găsită o femeie în vârstă de 64 de ani, decedată, precum și fiul acesteia, un bărbat de 33 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Surse judiciare au declarat pentru Ziarul de Iași că ambii ar fi fost cunoscuți în comunitate ca fiind consumatori frecvenți de alcool. Potrivit acelorași surse, bărbatul și-ar fi lovit mama cu un obiect contondent, posibil un lemn.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași au precizat că, din verificările efectuate până în prezent, nu au fost emise anterior ordine de protecție provizorii sau definitive și nu au existat sesizări privind posibile acte de violență în familie.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.