Danileț critică modul în care s-a procedat în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din Cenei. „S-a procedat nelegal”

Fostul judecător Cristi Danileț a reclamat, luni, că autoritățile nu au procedat legal în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din Cenei, care a fost lăsat în libertate după ce l-a ucis pe Mario Berinde.

„Parchetul Timiş a dat un comunicat din presă prin care spune că minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei a fost pus sub supraveghere de către Comisia pentru Protecţia Copilului. Adică a fost lăsat în grija familiei. Dacă este aşa, s-a procedat nelegal”, a scris Cristi Dănileţ pe pagina sa de Facebook.

Fostul judecător a susținut că art. 86 din Legea nr. 272/2004 – invocată de procurorii din Timiş – stipulează că minorul ar fi trebuit plasat într-un centru specializat.

„Legea copilului spune că pentru fapte foarte grave – omorul cu premeditare intră, evident, în această categorie – copilul trebuie dat în plasament într-un centru specializat aflat în subordinea DGASPC”, a mai transmis fostul judecător.

Minorul nu răspunde penal conform legislației actuale, însă prezența lui în comunitate a stârnit revoltă.

Potrivit unor surse, duminică seară minorul a fost preluat de autorități și dus, împreună cu mama sa, într-un centru al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde se află în prezent în izolare. Evaluările privind un posibil consum de substanțe au început încă de la sosirea lui în instituție.

Tot luni, Ministrul Justiției a anunțat într-o postare pe Facebook că a dispus constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului de Justiție care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzută de lege.

„Grupul de lucru va transmite invitații de conlucrare către mai multe instituții și organizații judiciare, medicale, asociații ale profesioniștilor și alte componente ale societății civile. Ne propunem să găsim prin dezbatere răspunsuri profesioniste și adecvate cat mai rapid posibil. Problematica infracțiunilor săvârșite de minori este una de mare responsabilitate socială întrucât tinerii sunt viitorul societății noastre. Legea trebuie să urmeze evoluția colectivității și a individului, inclusiv minor, în contextul schimbărilor sociale, economice, tehnologice și de mentalitate . Ea trebuie însă să aibă în vedere nu doar componenta de sancționare penală ci și pe cea de prevenire și de educație sau de identificare a unor măsuri corecționale extrapenale”, a transmis ministrul Radu Marinescu.