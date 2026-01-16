search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România, campioană la consumul de alcool. Suntem peste media europeană și la fumat

0
0
Publicat:

România a devenit lider la consumul de alcool, depășind cu mult media europeană. Noul raport al OCDE evidențiază nu doar nivelul ridicat al consumului la adulți, ci și vârsta tot mai mică de la care minorii încep să consume alcool.

Consum de alcool FOTO: Pixabay
Consum de alcool FOTO: Pixabay

România înregistrează cel mai ridicat nivel de consum de alcool dintre toate țările membre ale OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), menționează raportul Organizației pe anul trecut.

5% dintre decesele din România sunt atribuite consumului de alcool, față de 3%, cât se înregistrează în celelalte state, scrie Mediafax.

România, fruntașă la consumul de alcool

În medie, consumul de alcool înregistrat în 2023 a fost de 12,3 litri de alcool pur pe adult, în timp ce media OCDE a fost de 8,5 litri.

O creștere semnificativă de consum de alcool – 30% – a fost înregistrată în România între 2013 și 2023.

În ceea ce privește consumul episodic excesiv, și aici suntem fruntași: 11% din populație consumă alcool episodic excesiv – cea mai mare rată din OCDE, cu 20% la bărbați și 3% la femei.

Raportul OCDE remarcă și faptul că România nu are o strategie națională elaborată privind consumul de alcool și că alcoolul este disponibil inclusiv în benzinării.

25% dintre adolescenții români vapează – una dintre cele mai mari valori din OCDE

În ce privește fumatul, 9% din decesele înregistrate în România sunt atribuite fumatului, o medie apropiată de cea a celorlalte țări membre ale OCDE.

La adulți, rata fumatului a fost, în 2019, de 18,7%, peste media OCDE, de 14,8%.

Bărbații fumează de aproximativ 4 ori mai mult ca femeile.

23% dintre adolescenții de 15 ani au fumat în ultimele 30 de zile.

25% folosesc țigări electronice / vape – printre cele mai mari valori din OCDE.

În privința politicilor antifumat, raportul menționează câteva măsuri luate de România: interdicția fumatului în spații închise, avertismente pe pachete, creșterea graduală a taxelor (2024 – 2026). Raportul reține că nu există ambalaje generice și că taxele pe tutun sunt sub recomandările OMS.

Citește și: Românii, adepții tăriei. Consumul de băuturi spirtoase a crescut considerabil în ultimii ani

Cea mai mare rată a mortalității tratabile

România se află printre țările cu mortalitate evitabilă foarte ridicată: 251 de decese la 100.000 de locuitori din cauze prevenibile.

Spre comparație, media OCDE este de 145, în timp ce în țările OCDE din UE este de 179.

De asemenea, un lucru interesant remarcat în raportul OCDE: mortalitatea din cauze tratabile (adică evitabilă prin intervenții medicale) este, în România, de 179 de decese la 100.000 de locuitori – cea mai mare rată dintre țările OCDE – lucrul acesta indică slăbiciuni în prevenție, acces tardiv sau inexistent la servicii medicale, eficiență redusă a sistemului de sănătate.

Un român din cinci face sport de peste trei ori pe săptămână

Principala cauză de mortalitate din România sunt bolile cardiovasculare.

România are rate foarte ridicate de mortalitate prin boală cardiacă ischemică, mortalitate cerebrovasculară (AVC) peste media OCDE.

Vorbim de un tip de mortalitate evitabil prin stilul de viață, legat de alimentația nesănătoasă, sedentarism, fumat, consum nociv de alcool.

29% dintre decesele înregistrate în 2021 au fost atribuite factorilor de risc comportamentali, 16% au fost asociate cu riscurile alimentare (în timp ce, în celelalte țări OCDE, rata a fost de 10%).

Doar 40% dintre români consumă zilnic fructe și legume și doar un român din cinci face sport de peste trei ori pe săptămână.

Nivelul de implicare al populației în politicile de sănătate publică este redus

67% dintre adulții români sunt supraponderali sau obezi, vs. 54% în celelalte țări.

În 2022, un adolescent român din patru era supraponderal sau obez.

În privința inițiativelor în sistemul de sănătate publică, raportul menționează un oarecare progres, dar impactul în populație este limitat.

Admite existența programelor pentru bolile netransmisible (diabetul) și a campaniilor de educație sanitară, dar observă acoperirea redusă pentru zonele rurale și izolate.

Raportul reține și nivelul redus de implicare al populației în aceste programe, dublat de criza structurală a sistemului de sănătate publică, ambele ducând la o rată de mortalitate evitabilă.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
digi24.ro
image
O femeie de 42 de ani din Aiud a născut la domiciliu, în baie, și a doua zi a mers la spital. Acasă lăsase un tablou tragic
stirileprotv.ro
image
Prigoana lui Bolojan. Cresc taxele pe cârca românilor, în timp ce Ungaria taie masiv impozitele și oferă a 14-a pensie
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Tatuajul incredibil pe care și-l face Carlos Alcaraz, dacă se impune la Australian Open: „E cea mai mare țintă”
fanatik.ro
image
Editorial pentru Libertatea, semnat de președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva: „Mercosur-UE este răspunsul multilateralismului la izolare”
libertatea.ro
image
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Doi patinatori de top americani s-au calificat la Jocurile Olimpice, dar nu pot merge din cauza întârzierii pașaportului
antena3.ro
image
O femeie din Bucureşti i-a furat iubitului ceasul de 175.000 de euro. Bunul de lux, nerecuperat
observatornews.ro
image
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Acordul vecinilor pentru construcție. Cum se face declaraţia şi acte necesare la notar
playtech.ro
image
Reorganizarea administrativă a României: peste 800 de comune și 100 de orașe ar putea dispărea după 2027. ”Ar urma să fuzioneze”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nicu Gheară a pus mâna pe telefon și a dat ordin: "Faci echipă acolo! Răspund eu de tot!". Răspunsul a veni pe loc: DA
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Tinerii de peste 18 ani primesc chestionarul de recrutare în plic. Va avea un cod QR şi broşura cu detaliile încorporării
romaniatv.net
image
Ultimele condiții de pace impuse de Putin pentru a opri războiul din Ucraina
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Scandalul se mută la tribunal! Văduva lui Victor Socaciu a dat-o în judecată pe Marina Almășan: „Îmi terfelește liniștea, onoarea. Cer daune morale de 50.000 de euro.” Declarații incendiare
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Regula de aur a Mădălinei Ghenea care o ajută să arate impecabil: „Nu negociez”. Actrița are un program strict

OK! Magazine

image
Ce plină de viață e Kate! Prințesa, toată numai un zâmbet la primul eveniment solo al anului

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet