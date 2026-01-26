search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Un nou caz de femicid. Un bărbat din județul Iași, cercetat pentru omor după ce și-a ucis iubita în bătaie

Bărbat din județul Iași este cercetat pentru omor după ce și-a agresat concubina de 35 de ani, care a decedat în urma rănilor. Femeia avea anterior un ordin de protecție, revocat în septembrie 2025. 

Crima a avut loc în Hârlău, județul Iași FOTO Arhivă
Crima a avut loc în Hârlău, județul Iași FOTO Arhivă

La data de 26 ianuarie, în jurul orei 18:45, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați că un bărbat și-ar fi agresat fizic concubina, iar femeia a decedat în urma loviturilor primite, scrie presa locală.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că sesizarea se confirmă și au identificat trupul neînsuflețit al unei femei în vârstă de 35 de ani. Ulterior, o echipă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași, împreună cu un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, s-a deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor.

La scurt timp, în urma activităților desfășurate, bărbatul bănuit de comiterea faptei, în vârstă de 45 de ani, a fost depistat de polițiști și condus la audieri.

Din verificările efectuate a rezultat că, în data de 7 august 2025, instanța de judecată a emis un ordin de protecție în favoarea femeii, însă la 24 septembrie 2025, acesta a fost revocat.

De asemenea, la nivelul secției fusese întocmită o mapă de stare conflictuală, însă de la data revocării ordinului de protecție nu au mai fost înregistrate sesizări între cei doi concubini.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de omor, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

