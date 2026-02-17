Încep lucrările la mina de sare de la Ploscoș. Investiție de 4 milioane de euro și capital 100% românesc

Cunoscutul om de afaceri clujean Avram Gal, vicepreședintele Salt Min, a anunțat marți demararea lucrărilor la mina de sare de la Ploscoș.

Omul de afaceri clujean Avram Gal a anunțat oficial începerea lucrărilor la mina de sare de la Ploscoș, un proiect strategic dezvoltat de compania Salt Min SRL, cu capital 100% românesc.

„În calitate de vicepreședinte al companiei Salt Min, anunț începerea lucrărilor la mina de sare de la Ploscoș, ca urmare a emiterii Autorizării de începere a lucrărilor din cadrul Licenței de exploatare sare gemă deținută de SC SALT MIN SRL”, a scris Avram Gal pe Facebook.

Această etapă marchează trecerea la faza operațională a proiectului, după parcurgerea tuturor etapelor legale și obținerea tuturor avizelor necesare de la instituțiile competente ale statului român.

Capital 100% românesc

În prima fază, investițiile sunt estimate la aproximativ 4 milioane de euro și vor fi folosite pentru infrastructura inițială, achiziția de echipamente și organizarea perimetrului minier.

În următoarele etape, investițiile totale ar putea ajunge până la 30 de milioane de euro, pe măsură ce proiectul va fi extins și consolidat.

Proiectul are ca obiective implementarea de tehnologii moderne, respectarea celor mai înalte standarde de mediu și siguranță, precum și crearea de locuri de muncă stabile, contribuind direct la dezvoltarea economică a zonei.

„Calitatea acestui zăcământ ne permite să intrăm pe piețele internaționale ca un jucător serios și competitiv. La ora actuală, resursa noastră este recunoscută de specialiști drept una dintre cele mai pure din lume. Vom atrage clienți din industrii diverse, de la alimentație până la medicină și produse chimice, ceea ce ne va plasa în topul exportatorilor din Europa. Această oportunitate nu înseamnă doar valoare economică, ci și poziționarea României pe harta globală a industriei de resurse minerale”, explica vicepreședintele Salt Min într-un interviu din 2024.

În acest context, Avram Gal a subliniat că exploatarea sustenabilă a resurselor proprii reprezintă o șansă solidă de relansare economică pentru România și un pas important spre creșterea competitivității la nivel european.

„România nu duce lipsă de resurse. Duce lipsă doar de consecvența de a le pune în valoare pentru români. Atunci când ne exploatăm singuri bogățiile și ne construim piețe libere și corecte, transformăm potențialul în putere economică reală”, a declarat Avram Gal, adăugând faptul că mina de la Ploscoș este mai mult decât o investiție industrială şi ea simbolizează capacitatea României de a valorifica responsabil resursele naturale prin capital românesc, respectarea legii și asumarea unei strategii sustenabile de dezvoltare economică.