Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat

Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi și-au făcut publică iubirea zilele trecute, cu prilejul sărbătorii de Sf. Valentin. Interesant este că prima dintre ele fusese cerută în căsătorie în urmă cu 7 ani de prietenul ei și acceptase inelul de logodnă, însă lucrurile s-au schimbat peste ani și a optat pentru o relație cu colega sa de echipă.

→ Imaginea 1/3: Gabriela Moreschi și Elizabeth Omoregie, relație la locul de muncă. Foto Instagram

Cele două activează în România din vara lui 2018. Elizabeth Omoregie a semnat cu echipa Primăriei Capitalei venind de la Krim, în timp ce Moreschi a activat în acel sezon la Măgura Cisnădie. Din 2024, ele au devenit coechipiere la CSM București, iar de câteva zile formează oficial un cuplu.

„Azi și în fiecare zi! Mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine!… Te iubesc, prințesă! Pentru totdeauna! Totul meu!”, și-au făcut acestea jurăminte cu prilejul Zilei Îndrăgostiților, adăugând câteva fotografii în care apar împreună.

Ambele pleacă de la CSM București la finalul sezonului

Omoregie, una dintre cele mai bune jucătoare ale ”tigroaicelor” din ultimii ani, joacă la nivel de club pentru CSM București, iar la națională, pentru Slovenia. S-a născut la Atena în urmă cu 28 de ani, din mamă bulgară și tată nigerian. La finalul sezonului, ea va părăsi echipa română și va evolua în Ungaria, pentru Ferencvaros, echipă căreia i-a umplut poarta de goluri în weekend, când CSM a învins la Budapesta cu 35-30, în Liga Campionilor.

Nici portărița Gabriela Moreschi nu va mai continua la echipa bucureșteană, urmând să plece la finalul stagiunii la Metz, cu care a semnat deja. Brazilianca are și cetățenie portugheză și a jucat în Liga Florilor pentru Măgura Cisnădie, în urmă cu 8 ani, revenind în România în 2024, după ce a mai trecut pe la Fleury Loiret și Bietigheim.