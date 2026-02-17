Prințul Andrew îi trimitea imagini cu fiicele sale pedofilului Jeffrey Epstein. „Vă doresc multă bucurie și fericire”

Documentele recente din „Epstein Files” arată că prințul Andrew i-a trimis lui Jeffrey Epstein o felicitare de Crăciun semnată personal, conținând fotografii ale fiicelor sale, Beatrice și Eugenie, la un an după ce susținuse că a întrerupt orice legătură cu pedofilul.

Felicitarea, expediată pe 21 decembrie 2011, includea trei fotografii cu fiicele sale, două cu tatăl lor și una împreună, precum și un desen animat cu Andrew mergând prin zăpadă cu patru câini și un om de zăpadă purtând Stindardul Regal Britanic.

„Vă doresc multă bucurie și fericire în această perioadă și pentru anul care urmează”, scria în mesajul de felicitare.

Documentele arată că Andrew a trimis și o a doua felicitare, în 2012, cu imagini ale fiicelor sale participând la un traseu de ciclism caritabil și escaladând Mont Blanc, dar și cu fosta sa soție, Sarah Ferguson.

„La ce se gândea Andrew? Nu arată deloc bine să trimiți fotografii ale fiicelor tale unui infractor sexual condamnat”, a spus un apropiat al Casei Regale, pentru dailymail.

Documentele arată că Beatrice și Eugenie au fost implicate și în organizarea unor evenimente familiale la care a participat Epstein, inclusiv aniversarea de 50 de ani a lui Andrew și balul de 18 ani al Beatricei.

Fosta ducesă a explicat într-un e-mail că fiica sa cea mare a fost de acord cu ea în modul în care trebuia gestionată percepția publică a relației cu Epstein.

„Beatrice și cu mine am discutat și am fost de acord că e important să spunem că Epstein a făcut penitența în închisoare și acum își continuă viața”, a spus fosta ducesă.

Trimiterea acestor felicitări contrazice declarațiile publice ale prințului din 2019 pentru BBC Newsnight, când susținea că nu a mai avut niciun contact cu Epstein după decembrie 2010.

„Până în ziua de azi, nu am avut niciun contact cu el de atunci înainte”, a spus Andrew.