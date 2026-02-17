Pericolul invizibil din mochetă. Ce o transformă într-o bombă toxică. Particulele care provoacă astm, fibroză pulmonară, BPOC și chiar cancer

Mocheta, un element banal de confort, poate deveni un pericol tăcut, dar constant. Fibrele sintetice eliberează microplastice invizibile, care se ridică în aer la fiecare pas, aspirare sau frecare. Odată inhalate, aceste particule pătrund adânc în plămâni, unde pot declanșa inflamații severe, leziuni ireversibile și boli respiratorii grave, de la astm și BPOC până la fibroză pulmonară și cancer.

Microparticulele de plastic eliberate în aerul din locuințe pot provoca inflamații severe și leziuni la nivelul plămânilor, crescând riscul unor boli respiratorii grave, arată un studiu realizat de Universitatea de Tehnologie din Sydney și prezentat de agenția Xinhua, citată de Știrile ProTV.

Concluziile cercetării ridică semne de întrebare privind siguranța materialelor sintetice folosite în casele moderne, de la mochete și textile până la obiecte de uz zilnic.

Microplasticele sunt fragmente mai mici de 5 milimetri, provenite din degradarea materialelor plastice. Ele se desprind constant din mochete sintetice, haine din fibre artificiale, mobilier, ambalaje și chiar din praful casnic. Odată eliberate în aer, aceste particule pot fi inhalate cu ușurință.

Cercetătorul Keshav Raj Paudel, coordonatorul studiului, explică faptul că microplasticele au o suprafață mare în raport cu volumul și sunt dificil de eliminat de către organism. Pot pătrunde adânc în căile respiratorii, unde declanșează procese inflamatorii persistente.

Analizele efectuate pe țesut pulmonar arată că tumorile conțin cantități mai mari de microplastice decât țesutul sănătos, ceea ce sugerează o posibilă legătură între expunerea cronică și dezvoltarea cancerului pulmonar.

Riscuri pentru sănătate: de la astm la fibroză pulmonară

Potrivit studiului, inhalarea microplasticelor poate contribui la apariția sau agravarea unor afecțiuni precum: astm bronșic, prin iritarea permanentă a căilor respiratorii, bronhopneumopatie cronică obstructivă (BPOC), prin deteriorarea progresivă a plămânilor; fibroză pulmonară, o boală gravă caracterizată prin rigidizarea țesutului pulmonar; cancer pulmonar, prin acumularea particulelor în zonele afectate.

Cercetătorii atrag atenția că expunerea este continuă și inevitabilă în mediile urbane, unde materialele sintetice sunt omniprezente.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 7 milioane de persoane mor prematur în fiecare an din cauza poluării aerului. Deși microplasticele reprezintă doar o parte a problemei, studiile recente arată că impactul lor asupra sănătății este mult mai mare decât se credea inițial.

Specialiștii subliniază că este nevoie de reglementări mai stricte privind materialele sintetice, dar și de măsuri simple la nivel individual: aerisirea locuinței, aspirarea frecventă cu filtre HEPA și reducerea utilizării textilelor sintetice.