Franța a eliberat petrolierul Grinch suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei contra unei amenzi uriașe

Franța a eliberat marți petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, destinată evitării sancțiunilor, după ce proprietarul său a plătit o amendă de câteva milioane de euro, au confirmat oficialii francezi, relatează AFP.

Vasul este reținut de la sfârșitul lunii ianuarie în Golful Fos, în sudul Franței, după ce a fost interceptat între Spania și Maroc, după ce și-a început călătoria din Rusia. Petrolierul a fost escortat către un port din apropierea orașului Marsilia.

Site-urile de monitorizare a navelor, MarineTraffic și VesselFinder, au raportat că Grinch naviga sub pavilionul arhipelagului Comore. Vasul este suspectat că transportă petrol pentru țări precum Rusia și Iran, încălcând sancțiunile impuse de SUA. „Petrolierul Grinch părăsește apele franceze după ce a plătit câteva milioane de euro și a fost supus unei imobilizări costisitoare de trei săptămâni în Fos-sur-Mer,” a declarat ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, pe X.

Se crede că Rusia a construit o flotă de petroliere mai vechi, cu proprietari opaci, pentru a ocoli sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE), SUA și grupul G7, ca urmare a invaziei sale în Ucraina. UE listează în prezent 598 de nave suspectate că fac parte din „flota fantomă”, având interdicție în porturile maritime europene și neputând accesa serviciile maritime.

Al doilea petrolier sechestrat de Franța

Sancțiunile vizând fluxurile de venit din petrol ale Moscovei au blocat multe petroliere rusești din rețelele occidentale de asigurări și transport. „Evitarea sancțiunilor europene are un preț. Rusia nu va mai putea finanța războiul său cu impunitate printr-o flotă din umbră în apropierea țărmurilor noastre,” a spus Barrot.

Procuratura franceză și autoritățile regionale au declarat că „în cadrul unei proceduri de recunoaștere a vinovăției, compania care deține vasul a fost condamnată de tribunalul din Marsilia la plata unei amenzi.” Ei au adăugat că firma „s-a angajat să obțină un nou pavilion cât mai curând posibil,” fără a dezvălui țara de proveniență a proprietarului.

Un alt vas, Carl, cu același număr de înregistrare ca Grinch, este sancționat atât de SUA, cât și de UE. Reținerea petrolierului a fost a doua de acest fel în ultimele luni. În septembrie, Franța a reținut un petrolier legat de Rusia, numit Boracay, care pretindea că navighează sub pavilion beninez – o acțiune pe care președintele rus Vladimir Putin a condamnat-o drept „piraterie.” Căpitanul chinez al navei Boracay va fi judecat în Franța săptămâna viitoare.