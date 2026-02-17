Racheta nucleară a Rusiei pe orbita Pământului. Americanii au deja un plan de neutralizare

search
Publicat:

Comandanții militari americani trebuie să dezvolte urgent un „scut” complex de apărare pentru a împiedica Rusia să lanseze pe orbită o rachetă antisatelit echipată cu focoasă nucleară, avertizează un influent expert în securitate spațială de la Washington, citat de Forbes.

Rusia a testat o armă anti-satelit/FOTO:Arhiva
John Klein, cercetător principal la Atlantic Council și profesor la Georgetown University, susține că, deși diplomația trebuie epuizată până la capăt, Statele Unite „trebuie să planifice pentru război” în eventualitatea în care Moscova ar decide să escaladeze.

Potrivit lui Klein, dezvoltarea de către Kremlin a unei arme antisatelit nucleare – așa-numitul ASAT (Anti-Satellite Weapon) – reprezintă o amenințare majoră la adresa infrastructurii spațiale occidentale. O detonare nucleară în orbita joasă a Pământului (LEO – Low Earth Orbit), la aproximativ 400 km altitudine, ar putea distruge mii de sateliți și ar face zona impracticabilă pentru misiuni spațiale.

Ce este o armă antisatelit nucleară?

O armă ASAT este concepută pentru a distruge sau dezactiva sateliți. Varianta nucleară nu vizează o singură țintă, ci produce un efect extins: radiații intense și impuls electromagnetic capabile să afecteze simultan numeroase sisteme orbitale.

Un astfel de dispozitiv detonat în apropierea Stației Spațiale Internaționale ar putea ucide echipajul și ar transforma stația într-o structură inutilizabilă, susține Klein, invocând simulări realizate de specialiști ai Pentagonului.

Tratatul spațial și dilema juridică

Atât Washingtonul, cât și Moscova sunt semnatare ale Tratatului privind spațiul cosmic, care interzice plasarea armelor nucleare pe orbită. În acest context, Klein afirmă că Statele Unite ar putea invoca principiul „autoapărării anticipative” – un concept din dreptul internațional care permite acțiuni preventive în fața unei amenințări iminente.

Articolul 51 al Cartei ONU recunoaște dreptul statelor la autoapărare. Dacă Rusia ar pregăti lansarea unei arme nucleare în spațiu, susține expertul, Washingtonul ar putea justifica distrugerea acesteia înainte de a ajunge pe orbită.

Cum ar putea fi oprită o astfel de lansare?

Klein vorbește despre mai multe opțiuni:

-interceptarea rachetei în primele trei minute ale zborului (faza de „boost”);

-atacuri cibernetice asupra rețelelor de lansare;

-sabotarea infrastructurii electrice;

-operațiuni speciale la sol.

El menționează inclusiv viitorul sistem de apărare antirachetă cunoscut sub numele de „Golden Dome”, care ar presupune interceptori și senzori plasați în spațiu.

Un precedent invocat este „Operation Midnight Hammer”, o operațiune militară americană recentă împotriva infrastructurii nucleare iraniene, care a implicat bombardiere B-2 și rachete de croazieră lansate de pe submarine.

Riscurile unei escaladări

Nu toți experții sunt însă de acord cu scenariul unui atac preventiv. Spenser Warren, cercetător la Harvard Kennedy School, avertizează că o lovitură asupra teritoriului rus ar putea declanșa un conflict major.

Rusia deține cel mai mare arsenal nuclear din lume, iar președintele Vladimir Putin are autoritatea finală asupra utilizării acestuia. În contextul războiului din Ucraina, Moscova a emis deja multiple avertismente privind utilizarea armelor nucleare tactice.

„O operațiune cinetică – fie că vorbim de rachete sau bombardiere – ar putea duce direct la un război mai amplu”, susține Warren.

Războiul hibrid – o alternativă?

Alți specialiști, precum Elena Grossfeld de la King's College London, sugerează că metodele de „război hibrid” – sabotaj discret, operațiuni clandestine – ar putea neutraliza amenințarea fără o confruntare directă.

Ideea ar fi eliminarea armei înainte de lansare, într-o operațiune care să ofere negare plauzibilă și să evite escaladarea deschisă.

De ce miza este uriașă?

Sateliții sunt coloana vertebrală invizibilă a economiei globale: comunicații, GPS, prognoză meteo, tranzacții bancare, monitorizare climatică și imagini de recunoaștere militară. Companii precum SpaceX sau operatori europeni furnizează inclusiv internet și date strategice în zone de conflict.

O detonare nucleară în orbita joasă ar putea afecta nu doar infrastructura americană, ci și sateliții civili ai altor state, provocând un efect în lanț cu implicații economice și de securitate fără precedent.

Discuția rămâne, deocamdată, la nivel teoretic și strategic. Însă simplul fapt că experții analizează scenarii de lovituri preventive în spațiu arată cât de mult s-a schimbat natura competiției geopolitice.

Spațiul, considerat odinioară domeniu al cooperării științifice, devine treptat o nouă frontieră a confruntării militare.

