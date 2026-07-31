Tensiunile din PNL Iași au reizbucnit în ședința de vineri a Consiliului Local, unde primarul municipiului, Mihai Chirica, a cerut public demisia președintelui filialei județene, Alexandru Muraru. Edilul susține că liderul liberal că exercită presiuni asupra consilierilor locali ai partidului pentru a le influența votul în chestiuni urbanistice, și face un apel către Ilie Bolojan să ia atitudine. Muraru acuză lipsa unui PUG și un mod nesustenabil de a se construi în municipiu.

Chirica a transmis un mesaj direct președintelui PNL, Ilie Bolojan, susținând că la nivelul organizației ieșene ar exista practici abuzive prin care consilierii sunt amenințați cu excluderea dacă nu respectă linia impusă de conducerea județeană.

„Este inadmisibil modul în care acesta înțelege să conducă o organizație istorică, încălcând atât litera, cât și spiritul legii. Prin presiuni, șantaj politic și amenințări directe cu excluderea la adresa consilierilor locali PNL care refuză să execute ordine de partid contrare interesului public, Alexandru Muraru a depășit orice linie roșie a decenței democratice. Trebuie să ne reamintim cu toții câteva principii fundamentale: Legitimitatea vine de la oameni, nu de la baroni de partid. Consilierii locali sunt, într-adevăr, propuși pe o listă de partid, dar sunt validați prin votul popular al zecilor de mii de ieșeni.

În fața comunității locale și a lui Dumnezeu, consilierii au depus un jurământ solemn de a sprijini dezvoltarea Iașului. Ei au datoria morală și legală să reprezinte interesele cetățenilor, nu interesele meschine ale unui grup de presiune din jurul lui Alexandru Muraru. Administrația locală nu poate fi luată ostatică de orgolii personale și de jocuri de culise care blochează proiectele orașului”, a explicat Chirica, vineri, pe Facebook.

Edilul afirmă că situația nu este una izolată și a cerut conducerii centrale să intervină. Totodată, Chirica susține că, în lipsa unor măsuri din partea partidului, va încerca personal să clarifice situația și a solicitat retragerea lui Muraru din funcția de președinte al filialei.

„De la tribuna Consiliului Local, m-am adresat direct premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan. Domnia sa este, înainte de toate, un om de administrație – un fost primar și președinte de Consiliu Județean de succes, care știe exact ce înseamnă responsabilitatea față de o comunitate și cât de nocive sunt amestecurile abuzive de partid în actul administrativ. Îi cer public domnului Ilie Bolojan să ia atitudine, să intervină de urgență și să oprească abuzurile repetate comise de Alexandru Muraru și de mica sa gașcă de interese”, a adăugat Mihai Chirica.

Edilul a reluat ulterior acuzațiile la adresa lui Muraru.

„Condamn ferm încercările de a impune un consemn politic abuziv și de a pune presiune pe consilierii locali. Alexandru Muraru încearcă să bage frica în membrii de partid și să le limiteze dreptul la propria conștiință, amenințându-i cu comisiile de disciplină dacă votează proiectele orașului. Un partid politic nu este un SRL sau o moșie privată. Consilierii au depus un jurământ în fața ieșenilor, nu în fața unor personaje care și-au făcut un obicei din a umple televizoarele de invective și abuzuri. Vă spun cu toată sinceritatea, domnule Alex Muraru: Să vă fie rușine! Iașul nu se conduce prin frică și șantaj politic!”, a scris Chirica într-o altă postare.

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Muraru acuză lipsa unui PUG și un mod nesustenabil de a se construi în Iași

Alexandru Muraru respinge însă acuzațiile și susține că primarul încearcă să transforme dezbaterea într-un conflict personal pentru a evita discuția despre problemele reale ale orașului.

„Atacurile personale ale primarului Chirica la adresa mea din cadrul ședinței de CL astăzi spun mai multe despre caracterul dînsului decât despre mine.

Este trist ca încearcă să transforme într-un conflict personal această situație simplă prin care PNL îi solicită un lucru clar: dezvoltare urbanistică sănătoasă, interesul public înaintea interesului privat și aprobarea de documentații PUZ avand in vedere nevoile comunității, nu doar interesul pentru profit al dezvoltatorilor”, a scris președintele PNL Iași într-o postare pe Facebook.

„Când distrugi un oraș, o faci pentru generații care vor suferi, așa este acum„

Muraru consideră că adevărata problemă este lipsa unui PUG și un „mod nesustenabil de a se construi în oraș, efecte care, în opinia sa, se reflectă în aglomerația din trafic, poluare și presiunea asupra infrastructurii educaționale:

„Ieșenii s-au saturat de haos urbanistic și ieșenii vor ca vocea lor în privința modului în care trebuie să se dezvolte Iașul să fie auzită și respectată. Acest spectacol al declarațiilor îi folosește doar pentru a-și ascunde problema de fond a lipsei unui PUG și a unui mod nesustenabil de a se construi în oraș, aspect care reiese din traficul infernal, poluare, școli aglomerate sau deficit de locuri la creșă. Îndemnul de vot e pentru a proteja interesul public. PNL nu poate fi folosit pentru voturi pe care le negociază PSD cu AUR și cu Chirica în detrimentul orașului și al comunității. Când distrugi un oraș, o faci pentru generații care vor suferi, așa este acum.

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Haosul care domnește în administrația municipală, deruta, lipsa de viziune sunt fără precedent. Alianțele de conjunctură cu PSD și apropierea de zona suveranistă nu pot ascunde această realitate. Ce văd acum ieșenii este un politician care a fost refuzat de toate conducerile PNL pentru a avea un rol la nivel național, fiind considerat nefrecventabil”.

„Nu mă voi abate de la această direcție”

Aceste situații ar fi putut fi evitate „dacă am fi avut un PUG, așa cum a fost mandatul politic al PNL în CL și pe care trebuia să-l ducă la îndeplinire în calitate de primar”, a mai spus liderul liberal.

„În mod nepermis a fost tergiversată actualizarea acestui document fundamental pentru ca dezvoltarea urbanistică a comunității noastre să se facă într-un mod armonios. Eu voi continua să fac ceea ce am făcut și până acum: să apăr valorile Partidului Național Liberal, să susțin reformele Guvernului condus de Ilie Bolojan și să reprezint cu seriozitate interesele ieșenilor. Nu mă voi abate de la această direcție și nu voi răspunde provocărilor prin invective.Istoria politică îi judecă pe oameni după ceea ce construiesc, nu după zgomotul pe care îl fac atunci pentru a-și masca lipsa de realizări”, a încheiat președintele PNL Iași.



