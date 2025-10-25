Video Cinci spargeri într-o singură noapte, la Iași. Ce le-a spus hoțul polițiștilor după ce a fost prins

Un bărbat de 36 de ani din Iași a fost arestat preventiv după ce, într-o singură noapte, a reușit să dea cinci spargeri în diferite zone ale orașului. Polițiștii l-au identificat rapid, analizând imaginile surprinse de camerele de supraveghere din locurile în care au avut loc furturile.

„Ar fi sustras produse și bani. Prejudiciul total cauzat, atât în urma sustragerii bunurilor, cât și a distrugerilor provocate în urma pătrunderii prin efracție, este de 25.000 de lei”, a declarat Adina Ciobanu, purtător de cuvânt al IPJ Iași.

În fața anchetatorilor, suspectul a oferit o explicație surprinzătoare, spunând că a acționat „din curiozitate”. Polițiștii au reușit însă să recupereze bunurile furate — bani, țigări și telefoane mobile.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru furt calificat și distrugere.