Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
Peste 150 de probe ADN și amprente, ridicate după jaful de la Muzeul Luvru. Procuroarea Parisului: „Vreau să fiu optimistă"

Publicat:

Peste 150 de prelevări de urme ADN, papilare și alte tipuri de probe au fost realizate la Muzeul Luvru, în încercarea de a-i identifica pe autorii furtului de bijuterii evaluat la 88 de milioane de euro.

Muzeul Luvru. FOTO: Profimedia
Muzeul Luvru. FOTO: Profimedia

„Rezultatele analizelor pot întârzia, chiar dacă sunt prioritare pentru laboratoare”, a precizat procuroarea Parisului, Laure Beccuau, pentru publicația Ouest-France. „În următoarele zile, rezultatele ar putea deschide piste, mai ales dacă autorii au cazier.”

Procuroarea a mai dezvăluit că anchetatorii au reușit să urmărească traseul hoților cu ajutorul camerelor de supraveghere din Paris și din departamentele învecinate, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Sunt analizate imagini provenite nu doar din spațiile publice, ci și din autostrăzi, bănci și companii private.

Autoritățile franceze sunt pe urmele celor patru suspecți, despre care se crede că ar fi fugit cu opt bijuterii aparținând coroanei Franței, furate duminică dintr-o sală dedicată tezaurului regal.

Beccuau a subliniat urgența capturării autorilor jafului: „Dorim să îi reținem cât mai repede pe autori pentru a recupera bijuteriile înainte ca pietrele prețioase să fie scoase, iar metalul topit.”

În ciuda gravității situației, procuroarea Parisului rămâne optimistă: „Rezonanța mediatică a acestui jaf organizat ne oferă speranța că autorii nu vor îndrăzni să circule prea mult cu bijuteriile. Vreau să fiu optimistă.”

Furtul de la Luvru a devenit un subiect internațional, punând sub semnul întrebării securitatea celui mai vizitat muzeu din lume. Hoții au acționat rapid și profesionist.

Oficialii muzeului recunosc că un sistem de securitate învechit a lăsat instituția vulnerabilă, în pofida avertismentelor repetate. În zona în care hoții au parcat o macara mobilă pentru a jefui Muzeul Luvru exista o singură cameră de supraveghere — și aceasta era orientată în direcția greșită, scrie The Wall Street Journal.

Europa

