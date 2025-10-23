search
Joi, 23 Octombrie 2025
Alt muzeu francez jefuit: peste 2.000 de monede de aur și argint, furate

Aproximativ 2.000 de monede de aur și argint, evaluate la circa 90.000 de euro, au fost furate dintr-un alt muzeu din Franța – la doar câteva ore după faimosul jaf a unora dintre bijuteriile coroanei Franței de la Muzeul Luvru din Paris.

Monede de aur și argint de la muzeu/ FOTO:X
Monede de aur și argint de la muzeu/ FOTO:X

Incidentul a avut loc duminică seara la Muzeul Denis Diderot din Landres, în nord-estul Franței.

Când Maison des Lumières (Casa Luminilor) a deschis marți, personalul a observat o vitrină spartă și a alertat autoritățile. Potrivit unui oficial local, monedele au fost alese cu "mare expertiză".

Acesta este cel mai recent dintr-un șir de jefuri la instituții culturale din întreaga Franță.

Conform presei locale, monedele furate, datând din 1790 și 1840, făceau parte din colecția privată a orașului, după ce au fost descoperite în 2011 în timpul unor lucrări de renovare a clădirii care găzduiește acum muzeul.

Alte furturi de la muzeele din Franța au avut loc în ultimele luni

Luna trecută, infractori au pătruns în Muzeul de Istorie Naturală din Paris, furând șase pepite de aur în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro. O chinezoaică a fost arestată în Barcelona în legătură cu aceast furt, în timp ce încerca să vândă aur topit. Aceasta a fost pusă sub acuzare la începutul acestei luni și se află în detenție preventivă.

Tot în septembrie, hoții au furat două farfurii și un vas de porțelan chinezesc, având o valoare totală estimată la 6,55 milioane de euro, de la muzeul național al porțelanului din Limoges. Obiectele nu au fost recuperate și nu s-au făcut arestări. Un expert în ceramică a declarat pentru ziarul Le Parisien că piese de acest fel sunt "nevandabile pe piața de artă" deoarece sunt ușor de identificat.

Jeful care a ținut primă pagină în întreaga lume a fost cel de la Luvru, în plină zi. Bijuterii istorice în valoare de 88 de milioane de euro au fost furate. O bandă de hoti, deghizată în muncitori, a folosit unelte electrice și o scară mecanică pentru a pătrunde în Galeria Apollo, la primul etaj al celui mai vizitat muzeu din lume, la scurt timp după deschidere.

Arthur Brand, un detectiv specializat în recuperarea operelor de artă, a declarat pentru BBC că muzeele din Europa ar putea înregistra o explozie de jefuiri imitate în lunile următoare. "Dacă cineva poate să vizeze Luvrul și să scape cu bijuteriile coroanei Franței, hoții locali ar putea zice: să încercăm și noi muzeul din apropiere", a spus el.

Securitatea, o problemă pentru multe instituții culturale

El a adăugat că securitatea este în mod evident o problemă pentru multe instituții culturale. Comparat cu o bijuterie puternic apărată, un muzeu cu securitate laxă și paznici neînarmați este o țintă ușoară.

Jeful de la Luvru, precum și celelalte incidente, au stârnit îngrijorări în Franța cu privire la securitatea laxă a unor instituții care găzduiesc cele mai prețioase comori ale țării.

Vorbind public pentru prima dată de la furt, directoarea Luvrului, Laurence des Cars, a declarat miercuri senatorilor francezi că sistemele de supraveghere video din jurul muzeului sunt slabe și "îmbătrânite". Singura cameră care monitoriza peretele exterior pe unde au pătruns hoții era îndreptată departe de balconul de la primul etaj care ducea spre galeria cu bijuterii.

"Am dat greș în protejarea acestor bijuterii", a recunoscut des Cars, adăugând că nimeni nu este protejat de "criminali brutali – nici măcar Luvrul".

Un raport preliminar a constatat că una din trei săli din Luvru nu are camere de supraveghere și că sistemul general de alarme nu s-a declanșat.

În cazul aurului furat din Muzeul de Istorie Naturală, presa franceză a raportat că sistemele de alarmă și supraveghere fuseseră dezactivate printr-un atac cibernetic, iar hoții păreau să fi fost la curent cu acest lucru.

