Clinica din Constanța unde o femeie a murit după naștere este în continuare deschisă

Spitalul privat din Constanța, unde o femeie de 29 de ani a murit în luna octombrie, după ce a născut, este din nou în centrul unui scandal. Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) a suspendat acreditarea unității medicale, potrivit Digi24.

Deși ANMCS arată că spitalul nu oferă servicii medicale de calitate conforme standardelor, clinica este în continuare deschisă și funcționează în baza unei autorizații sanitare de funcționare emisă de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Constanța.

„Acreditarea unității sanitare este suspendată, conform Ordinului Președintelui ANMCS nr. 195/23.10.2025, pentru o perioadă de maximum șase luni, interval în care unitatea sanitară trebuie să facă dovada remedierii deficiențelor care au condus la suspendarea acreditării”, a transmis ANMCS, într-o reacție pentru Digi24.

Suspendarea acreditării înseamnă că nivelul de calitate, siguranță și conformitate al actului medical nu este validat oficial de instituția care monitorizează standardele spitalelor din România.

Spitalul privat anunțase, în urmă cu două zile, reluarea activității și redeschiderea pentru paciente, inclusiv pentru nașteri, după ce ar fi remediat deficiențele constatate de Ministerul Sănătății. Cu toate acestea, ANMCS nu a acordat încă o nouă acreditare.

„ANMCS a primit din partea Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății un raport de inspecție, iar una dintre măsurile dispuse o reprezintă suspendarea activității în blocul operator și compartimentul ATI, până la intrarea în legalitate”, se mai arată în comunicatul instituției.

În prezent, unitatea funcționează în baza autorizației DSP, act care permite desfășurarea activității medicale, însă potrivit raportului corpului de control al Ministerului Sănătății, această autorizație a fost emisă în contradicție cu situația reală din teren.

Din acest motiv, directoarea DSP Constanța a fost demisă, după ce a semnat documentul care a permis funcționarea spitalului în aceste condiții. Fosta directoare a contestat decizia în instanță, cerând să fie repusă în funcție.

Tragedia care a declanșat scandalul a avut loc la începutul lunii octombrie, când o tânără de 29 de ani a murit în urma unor complicații apărute după naștere la această clinică privată din municipiul Constanța.