Asul din mâneca lui Becali. Revenirea de 700.000 de euro, care ar putea schimba soarta FCSB-ului la vară. „Vorbesc cu el să vină încoa”

FCSB a încheiat anul 2025 pe o poziție surprinzătoare pentru fani: locul 9 în Superliga, cu 31 de puncte, ratând astfel accesul în play-off. Este un rezultat neașteptat pentru campioana en titre a României, care obișnuia să lupte pentru primele locuri.

După ultima etapă disputată înainte de pauza de iarnă, echipa va intra în vacanță, urmând ca la începutul anului viitor să efectueze un cantonament în Antalya. Pe lângă pregătirea fizică și tactică, conducerea își propune să întărească lotul pentru partea a doua a sezonului.

FCSB a realizat deja prima achiziție a iernii, aducându-l pe fundașul central Andre Duarte. Totodată, s-a ajuns la un acord cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru. Pe lista de întăriri se află și Florinel Coman, care ar putea reveni la FCSB sub formă de împrumut, cu condiția ca clubul său din Arabia Saudită să plătească o parte din salariu.

„Îi dau arabii un milion și îi mai dau eu 600-700 mii!”

Patronul Gigi Becali a vorbit recent, după victoria cu Rapid (2-1), din ultima etapă disputată anul acesta, despre obiectivele din mercato și a lăsat de înțeles că mai urmează transferuri pentru a readuce echipa în zona de play-off.

Între timp, suporterii urmăresc cu atenție evoluțiile echipei și așteaptă ca FCSB să își revină și să lupte din nou pentru titlu în a doua jumătate a sezonului.

„Nu știu nimic despre Florinel Coman. O să vorbesc cu el, că vine acasă de Sărbători. Dacă îi dau arabii banii. El are două milioane, dacă îi dau ăia un milion și îi mai dau eu 600-700 de mii, să vină încoa!”, a spus Gigi Becali, la palat.

Florinel Coman a evoluat în acest sezon pentru Al-Gharafa în 10 partide, reușind să înscrie de două ori și să ofere o pasă decisivă. De la sosirea în Qatar, în iulie 2024, atacantul român a bifat 29 de meciuri, în care a marcat 5 goluri și a contribuit cu 9 assist-uri pentru echipa sa.

Potrivit site-ului Transfermarkt, cota sa de piață este estimată la 5 milioane de euro.