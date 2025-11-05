search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
Primul spital județean non-clinic în programul AP Arsuri. Cum variază accidentele cu arsuri în funcție de anotimp

Publicat:

Spitalul Județean de Urgență Slatina este primul spital non-clinic cuprins în programul AP Arsuri, ceea ce înseamnă că pentru cazurile grave finanțarea va veni direct de la Ministerul Sănătății. Unitatea a fost inclusă în program în octombrie 2025.

SJU Slatina este al 18-lea spital admis în AP Arsuri FOTO: SJU Slatina
SJU Slatina este al 18-lea spital admis în AP Arsuri FOTO: SJU Slatina

Pentru a fi cuprins în programul „Acțiuni Prioritare (AP) - Arsuri” condițiile pe care trebuie să le îndeplinească spitalul sunt clar definite în normative: să aibă echipă complexă formată din chirurgi plasticieni și ATI-ști antrenați în gestionarea acestor cazuri; să existe linie de gardă pe chirurgie și ATI; să existe un număr de cazuri semnificative/an (150 de cazuri/adulți); să existe circuite funcționale și paturi dedicate, spații și facilități adecvate; unitatea să dispună de medicamente specifice etc..

SJU Slatina a avut, până de curând, nu o secție de Chirurgie plastică, ci un compartiment, în ciuda faptului că de ani buni se încearcă transformarea compartimentului în secție.

„S-a obținut reorganizarea de la Ministerul Sănătății pentru compartimentul de chirurgie plastică, acesta devenind secție. De la 20 de paturi câte aveam - 10 pentru arși, 10 pentru chirurgie plastică, acum avem 25 de paturi - 15 pentru chirurgie plastică și 10 pentru arși. Iar aspectul mai mult decât bun este faptul că am reușit și am obținut finanțarea pentru pacienții arși”, a declarat pentru „Adevărul” directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Slatina, medicul Florin Popa.

„Un ars este un mare consumator de resurse”

Cel mai mare câștig pentru unitatea sanitară este faptul că pentru tratarea pacienților arși costurile vor fi decontate de către Ministerul Sănătății.

Pe noi, ca și chirurgie plastică, arșii întotdeauna ne trăgeau în jos - vorbim de costuri - pentru că un ars este un mare consumator de resurse”, a adăugat dr. Popa. Diferența în finanțarea costurilor este foarte mare, a explicat medicul. Dacă pentru un pacient ars, tratat timp de mai mult de 30 zile în SJU Slatina, decontarea prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a adus spitalului puțin peste 10.000 lei, costul real este în schimb de zece ori mai mare. Prin AP Arsuri decontările se vor apropia mai mult de costurile reale.

Primele discuții între medici și conducerea spitalului despre includerea compartimentului de chirurgie plastică în programul AP Arsuri au avut loc cu ani buni în urmă, când mai multe dintre condiții păreau atunci aproape imposibil de îndeplinit. S-a început cu organizarea liniei de gardă, compartimentul a fost transformat în secție, iar unul dintre ultimii pași făcuți a fost acreditarea pentru a putea pregăti rezidenți.

Cu primii bani primiți s-au achiziționat, printre altele, medicamente care nu cu foarte mulți ani în urmă erau „din domeniul SF”, prezentate în cadrul congreselor, dar care astăzi se folosesc și în spitalele publice.

Citește și: „Lecția Colectiv” pe care n-am învățat-o. Avem mai multe paturi, dar România tot nu poate trata marii arși la standarde internaționale

Recent, la spitalul din Slatina a ajuns și primul pacient repartizat prin COSU pentru care nu s-a găsit un loc liber în spitalele care tratează cazurile complicate de pacienți arși. Pacientul are arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului. Va fi tratat în secția SJU Slatina până când se va elibera un pat într-o unitate funcțională de arși. De-a lungul timpului aici au fost tratați cu succes și alți pacienți arși pentru care criteriile ar fi impus transferul către un spital de rang superior însă nu au existat locuri.

Încerc să imprim, și mie și colegilor mei, să nu aplicăm această medicină defensivă - să fugim de cazuri și de responsabilitate, dar totodată ne luăm toate măsurile în așa fel încât să fim în legalitate. Facem informări zilnice cu privire la starea și evoluția pacientului către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (COSU), iar COSU monitorizează atent la momentul acesta locurile din țară și, probabil, când se va elibera un loc într-o unitate funcțională de arși vor redirecționa cazul”, a explicat directorul medical al SJU Slatina.

Secția de Chirurgie Plastică de la spitalul slătinean are cinci medici primari angajați și alți doi care efectuează gărzi. „Suntem toți cu experiență peste cinci ani în specialitate”, a mai precizat medicul Florin Popa.

Ținta spitalului nu este să devină centru de mari arși, însă medicii secției speră ca investițiile în infrastructură și dotare să fie continuate și calitatea serviciilor oferite să crească în mod constant. În viitorul apropiat secția va fi mutată într-un alt spațiu, ocupat în prezent de secția Oftalmologie, care va fi recompartimentat. „Am făcut în așa fel încât să avem două rezerve, din care una să fie pentru arși. Ușor, ușor vrem să dezvoltăm și partea aceasta, pentru că până la urmă e foarte important spațiul de cazare. Dar în primul și în primul rând asigurarea unui microclimat pentru pacienții arși este esențială, mai ales când vorbești de pacienți mari arși”, a mai spus medicul.

Dacă ai un pacient cu arsuri pe mai mult de 30% din suprafața corpului, „nu-ți mai trebuie niciun alt pacient”, a mai precizat dr. Popa. În aceste cazuri se intervine chirurgical zilnic în primele zile, necesitând resurse materiale și umane deosebite. În practică se întâmplă ca în anumite perioade pacienții cu arsuri să vină în valuri. Arsurile casnice sunt cele mai întâlnite. Toamna, de exemplu, fiind sezonul de preparat țuica, la spital ajung pacienții care se ard cu tescovină. Vara sunt frecvente arsurile dobândite în urma incendierii miriștilor, iar în sezonul rece apar destul de des accidente în urma folosirii sobelor sau a diverselor sisteme de încălzire. În intervalul 1.10.2024 - 3.11. 2025, la SJU Slatina au fost tratați 190 de pacienți cu arsuri.

La acest moment, în programul AP Arsuri sunt cuprinse 18 spitale, ultimul admis fiind Spitalul Județean de Urgență Slatina, care este și singurul spital non-clinic.

Slatina

