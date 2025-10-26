Acuzații de malpraxis la Spitalul din Sinaia, după ce o pacientă ar fi intrat în comă după o operație ușoară. Cine este medicul care a operat-o

Un chirurg de la Spitalul din Sinaia este acuzat de malpraxis. Este același care, în 2018, a uitat să scoată pansamentele sterile din abdomenul unei fete de 10 ani, pe care o operase.

Sunt acuzații de malpraxis la Spitalul din Sinaia, după ce o femeie ar fi intrat în comă după o operație de rutină.

Femeia de 34 de ani a avut nevoie de o intervenție de rutină, dar după operație s-a simțit rău și medicii au decis ca pacienta să fie transferată la spitalul Fundeni din București.

Familia femeii spune că acum ea se află într-o stare gravă și că este menținută în viață de aparate.

Medicul care a operat-o este același care a uitat în 2018 pansamente sterile în abdomenul unei fetițe de 10 ani, după operația de apendicită. A fost acuzat de malpraxis, s-a deschis și un dosar penal, dar între timp s-a clasat.

Spitalul Orășenesc din Sinaia a reacționat și a precizat că intervenția și evoluția post operatorie a pacientei până la externarea din unitatea ”a fost una favorabilă, lentă dar fără complicații semnificative, până în a 16-a zi când se externează ameliorat, cu recomandări și planificare recontrol”, anunță Spitalul, potrivit Observatorul de Prahova.

Unitatea medicală a mai preciat că după două zile femeia a ajuns la Spitalul Fundeni unde au fost descoperite și alte diagnostice. Totuși, spitalul menționează că va declanșa o anchetă.

Familia femeii ia în calcul să deschidă la rândul ei un dosar de malpraxis împotriva medicului şi să ia toate măsurile împotriva acestuia.