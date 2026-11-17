Angajații ASAM S.A., o companie din grupul Conex, controlat de omul de afaceri ieșean Ioan Prisecaru, erau supravegheați video inclusiv în vestiare, la intrarea în toalete și în spațiile în care luau masa. Practica a fost sancționată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care a aplicat firmei două amenzi în valoare totală de 26.685 de lei și un avertisment pentru încălcarea prevederilor GDPR.

ANSPDCP a impus societății mai multe măsuri de remediere. Foto: Pixabay

Compania produce piese și accesorii pentru autovehicule și motoare și are aproximativ 170 de angajați. Potrivit autorității, sistemul de supraveghere video a fost modernizat și extins prin mai multe contracte succesive, iar camerele erau utilizate pentru monitorizarea activității la locul de muncă. Unele dintre acestea au fost însă instalate în spații în care trebuie protejată viața privată a angajaților, precum vestiarele, zonele de acces în toalete, sălile de mese și birourile, scrie publicația locală Ziarul de Iași.

În urma controlului, ANSPDCP a constatat că societatea nu a putut demonstra că supravegherea video în toate aceste spații era necesară și proporțională cu scopul urmărit sau că nu existau metode mai puțin intruzive de monitorizare. De asemenea, înregistrările erau păstrate mai mult de 30 de zile, fără ca firma să justifice această perioadă.

Controlul a pornit de la o solicitare privind datele personale

Verificările autorității au fost declanșate după ce o persoană a solicitat companiei acces la datele personale pe care aceasta le deținea, inclusiv la imaginile video în care apărea. ASAM nu ar fi furnizat toate informațiile solicitate și nici nu ar fi comunicat o copie completă a datelor. În plus, societatea nu avea o procedură clară pentru gestionarea unor astfel de cereri.

O altă neregulă identificată a fost lipsa unei evaluări de impact asupra protecției datelor înainte de utilizarea sistemului de supraveghere modernizat. O asemenea analiză este obligatorie atunci când prelucrarea datelor poate genera riscuri ridicate pentru drepturile și libertățile persoanelor, inclusiv în cazul monitorizării sistematice și pe scară largă.

Pentru încălcarea dreptului de acces la datele personale, compania a primit o amendă de 5.337 de lei, echivalentul a 1.000 de euro. O altă sancțiune, de 21.348 de lei, echivalentul a 4.000 de euro, a fost aplicată pentru neregulile privind supravegherea video, perioada de stocare a imaginilor și informarea persoanelor monitorizate. Firma a primit și un avertisment pentru lipsa evaluării de impact.

Ce măsuri trebuie să ia compania

Pe lângă sancțiuni, ANSPDCP a impus societății mai multe măsuri de remediere. ASAM trebuie să răspundă complet persoanei care a făcut solicitarea și să îi furnizeze o copie a datelor cerute. De asemenea, compania trebuie să introducă o procedură clară pentru gestionarea cererilor privind datele personale și să instruiască angajații responsabili.

În ceea ce privește sistemul video, firma trebuie să verifice toate echipamentele, să demonteze camerele din anumite spații și să dezactiveze funcțiile care nu respectă cerințele legale. Totodată, perioada de păstrare a imaginilor trebuie redusă, în principiu, la cel mult 30 de zile. Compania trebuie să informeze corespunzător persoanele supravegheate și să realizeze evaluarea de impact asupra protecției datelor.

Contactat de publicația „Ziarul de Iași” pentru un punct de vedere, omul de afaceri Ioan Prisecaru a declarat că nu știe despre ce este vorba și a îndrumat jurnaliștii către reprezentanții ASAM. Aceștia au solicitat transmiterea întrebărilor în scris, însă nu au oferit un răspuns până la publicarea articolului.

ASAM S.A. este deținută prin intermediul firmelor Euro Casting SRL și Auto Avantaje SRL, ai căror beneficiari sunt Ioan Prisecaru și fiica sa, Anca Elena Prisecaru Pricopoae. Compania a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 54 de milioane de lei, echivalentul a circa 10,2 milioane de euro.

Potrivit GDPR, sancțiunile pentru încălcarea regulilor privind protecția datelor pot ajunge, în funcție de gravitatea abaterilor, până la 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri anuală globală a companiei.