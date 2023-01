Big Brother de la Salubritate: angajați monitorizați prin GPS. „Acum, nu mai poate nimeni să fenteze munca”

Pentru a fi siguri că angajații de la salubritate nu trag chiulul de la muncă în timpul programului, compania de profil din Iași i-a dotat cu dispozitive GPS. Unii şi-au dat demisia.

La Iași, cei 180 de angajați ai serviciului de salubritate (Salubris Iași) primesc în fiecare dimineață, când intră în tură, un mic dispozitiv cu GPS, pe care-l poartă în buzunar timp de opt ore, cât sunt la muncă. Așa se asigură reprezentanții Salubris Iași că străzile sunt măturate exact cum este prevăzut în grafic.

„Acum ceva timp alergam după 180 de salubrişti, să-i văd printre blocuri, dacă îşi fac treaba, era un control pe care nu reuşeam să îl deţin. Din două în două minute, GPS-ul arată exact poziţia lui, ne arată cu câţi kilometri merge pe oră, cum îşi desfăşoară activitatea", explică Cătălin Neculau, directorul Salubris Iaşi.

Acum muncește toată lumea

Investiția pentru acest sistem de monitorizare a fost de aproape 13.000 de euro, iar costul pentru o lună de observații este de 4,5 euro pentru fiecare dispozitiv, în total 800 de euro. Dar investiția a meritat, spun și unii dintre angajați, care acum sunt mulțumiți că muncește toată lumea.

Ionel, tată a şapte copii, lucrează la Salubris de cinci ani. Pentru a-i întreţine pe cei mici, face naveta zilnic. Vine cu autobuzul în fiecare dimineață, 17 kilometri, de la Mogoşeşti (comună ieşeană) până la Iaşi. „E bine acum. Nu mai lucrez singur pe traseu. Stăm toți la muncă, unde trebuie. Nu mai poate nimeni să fenteze munca. Înainte am lucrat la vulcanizări, în construcţii. Acum, la 49 de ani ai mei, unde să mă mai duc? M-am obişnuit. Dimineaţa nici nu mai aştept alarma, mă trezesc singur. Lucrez şi la echipă, şi la întreţinere”, ne spune bărbatul.

Buton de panică și demisii

Pe lângă faptul că dispozitivul arată în timp real unde se află fiecare angajat, atunci când angajaţii au nevoie de ajutor pot să apese un buton de panică, care transmite o alertă în dispecerat şi la nevoie este trimis cineva imediat în ajutor.

Nu toți angajații au fost încântaţi de modelul Big Brother. „În momentul implementării, aproximativ 15% din personal şi-a dat demisia pentru că ei oricum stăteau degeaba, dar fiind monitorizaţi şi-au dat seama că nu mai pot chiuli”, adaugă directorul Salubris Iași, Cătălin Neculau.

Un exemplu

Edilii din Constanța au anunțat că, de la vară, vor adopta și ei sistemul. În alte orașe, sunt supravegheate doar utilajele companiei de salubritate.

Administratorul public al Constanței, Felicia Ovanesian, spune că având în vedere nemulțumirile constănțenilor privind curățenia orașului, primăria anunță că va monitoriza activitatea companiei de salubrizare. „Toate echipamentele pe care le folosește Polaris în activitatea de salubrizare și toți măturătorii vor fi echipați cu un sistem GPS la care primăria Constanța va avea acces permanent”.

Gradul de civilizaţie se citește în gunoi

În gunoi putem „citi“ cum a evoluat în ani gradul de civilizaţie, iar măturătorii de străzi sunt cei mai importanţi martori tăcuţi ai acestui fenomen. În fiecare dimineață, la ora 05.00 AM părăsesc centrul Salubris şi, cu măturile după ei, pleacă în teren, pe sectorul care le este repartizat. Nu fac asta înainte de a curăţa zona din faţa centrului.

Viorel Popoi lucrează la Salubris de 20 ani. De-a lungul acestor ani petrecuţi cu mătura în mână pe străzile din Iaşi a înţeles că nu doar el este responsabil de păstrarea curăţeniei în oraş. „Am şase clase. Când s-o fac şi pe a şaptea, n-am mai apucat. Atunci a fost şi cu Revoluţia, cu Ceauşescu. Nu mă interesează ce spun alţii. Eu îmi câştig existenţa. Le spun oamenilor să nu mai arunce gunoaiele pe stradă. Dar nu-nţeleg oamenii. Eu am văzut cu ochii mei. Unii ne pun gunoaiele pe stradă. Că ei spun că plătesc. Dar şi eu plătesc şi nu arunc gunoaiele pe stradă”, explică bărbatul.

Principiul de bază: „Cu maşinile în faţă”

La ora la care încep munca măturătorii din Iaşi, domină liniştea în municipiu. Mai răsare, din când în când, câte o maşină pe străzile din zona Podu Roş. De pietoni, nici nu poate fi vorba la ora aceea. Cu toate acestea, şeful de centru Dan Dima are grijă să le spună, încă de la primele mături intrate în funcţiune, că treaba se face „cu maşinile în faţă”. „E important să vadă când se apropie câte o maşină de ei. E periculos să măture cu spatele. E pentru binele lor. Stăm cu ochii pe ei şi le amintim de fiecare dată”, explică Dan Dima.

Grămezi de coji de seminţe, saci plini cu mucuri de ţigară, sticle şi măşti de protecţie. Asta se află pe lista zilnică a gunoaielor pe care le strâng măturătorii din Iaşi.